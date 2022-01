Program TV 21-23 stycznia 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 21 stycznia:



1900: Człowiek legenda, reż. Giuseppe Tornatore, TVP Kultura, godz. 20



W 1900 roku na pokładzie transatlantyku zostaje znalezione niemowlę. Chłopczyk okazuje się muzycznym geniuszem, który nie opuszcza statku. Nagrodzony Złotym Globem film włoskiego mistrza Giuseppe Tornatore, twórcy "Cinema Paradiso". W rolę tytułową wcielił się Tim Roth.



Kraina lodu, reż. Chris Buck, Jennifer Lee, Polsat, godz. 21



Ponownie na Polsacie będzie można zobaczyć wielki animowany przebój Disneya, który doczekał się kilku kontynuacji. To historia Anny, która wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy.



Dom nad jeziorem, reż. Alejandro Agresti, TVN Siedem, godz. 21



Melodramat z Sandrą Bullock i Keanu Reevesem w rolach głównych. Popularne gwiazdy wcielają się w dwoje bohaterów, którzy odkrywają, że mieszkają w tym samym domu nad jeziorem, ale dzieli ich różnica dwóch lat. Komunikują się ze sobą za pomocą magicznej skrzynki pocztowej.



Sobota, 22 stycznia:



Ich noce, reż. Frank Capra, TVP Kultura, godz. 16.35



Klasyczny film Franka Capry ze złotego okresu Hollywood. Legendarny Clark Gable, znany przede wszystkim z "Przeminęło z wiatrem", wciela się tu w rolę cynicznego dziennikarza, który przypadkowo spotyka córkę milionera (w tej roli Claudette Colbert). Bohater ma nadzieję na zdobycie dobrego materiału do artykułu w gazecie. Jednak nie przypuszcza, że zakocha się w Ellie. Film zdobył aż 5 Oscarów.



Paranoja, reż. Robert Luketic, TVP 1, godz. 21.35



Szantażowany przez swojego szefa młody chłopak zostaje zmuszony do szpiegowania konkurencyjnej spółki. Intrygujący thriller szpiegowski z doborową obsadą. W filmie wystąpili Harrison Ford, Gary Oldman i Liam Hemsworth.



Lady Bird, reż. Greta Gerwig, TVN, godz. 22.55



Jeden z najciekawszych filmów młodzieżowych ostatnich lat. Nominowana do Oscara Greta Gerwig z niezwykłą wrażliwością portretuje zbuntowaną nastolatkę, która uczy się w katolickim liceum. W rolach głównych wystąpili Saoirse Ronan, Lucas Hedges i Timothee Chalamet.



Niedziela, 23 stycznia:



Lego Przygoda, reż. Phil Lord, Christopher Miller, TVN, godz. 13.35



Emmet, przeciętna minifigurka LEGO, zostaje wzięty za wybranego do ocalenia świata. W ten sposób dołącza do drużyny, która ma powstrzymać złowrogiego tyrana. Błyskotliwa i pełna humoru komedia familijna. Na ekranie w postaci figurek Leko pojawiają się kultowe postaci, m.in. Batman, Han Solo czy Gandalf.



RoboCop, reż. Jose Padilha, TV Puls, godz. 20



Remake kultowego filmu sci-fi. Alex Murphy, kochający mąż, ojciec oraz dobry glina, zostaje śmiertelnie ranny. Dzięki korporacji OmniCorp dostaje drugie życie i zadanie: ma strzec prawa jako policjant-cyborg. Reżyseruje Brazylijczyk Jose Padilha, twórca "Elitarnych" i serialu "Narcos".



Gold, reż. Stephen Gaghan, TVP 2, godz. 21.50



Kenny wraz z geologiem Michaelem wyruszają do niezbadanej indonezyjskiej dżungli w poszukiwaniu złota. Dramat przygodowy z popularnym Matthe McConaugheyem w roli głównej. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Edgar Ramirez i Bryce Dallas Howard.