Program TV 26-28 sierpnia 2022. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 26 sierpnia:



Szybcy i wściekli 8, reż. F. Gary Gray, TVN, godz. 20



Ósma odsłona przygód "szybkich i wściekłych" rozpoczyna się podczas miesiąca miodowego Dominika i Letty. Ich radość przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga bohatera w świat zbrodni. Tym razem widowisko zabiera widzów w różne zakątki świata, od ulic Nowego Jorku po arktyczne morze Barentsa.



Prosto w serce, reż. Marc Lawrence, TVN Siedem, godz. 20



Alex szczyt kariery muzycznej ma już dawno za sobą. Dostaje drugą szansę, gdy popularna piosenkarka Cora proponuje mu zaśpiewanie piosenki w duecie. Ciepła komedia romantyczna z Hugh Grantem i Drew Barrymore.



Tylko dla twoich oczu, reż. John Glen, TVP 1, godz. 22.45



Roger Moore powraca do roli Jamesa Bonda. Tym razem na ekranie partneruje mu Carole Bouquet. Agent 007 musi odnaleźć sprzęt umożliwiający kontrolę nad atomowymi okrętami podwodnymi, który nie może wpaść w ręce Rosjan. Film, jak na swoje lata, zachwyca efektami specjalnymi oraz licznymi scenami kaskaderskimi.



Sobota, 27 sierpnia:



Sekretne życie zwierzaków domowych, reż. Chris Renaud / Yarrow Cheney, TVN, godz. 20



Animowany przebój od twórców "Minionków". To opowieść o tytułowych zwierzakach, które zdają się być całkiem zwyczajne pod okiem swoich panów, ale gdy tylko ludzie opuszczają dom, pupile rozpoczynają życie pełne przygód i intryg.



Smak życia, reż. Cédric Klapisch, TVP Kultura, godz. 20



Młody Francuz wyjeżdża do Barcelony na wymianę studencką. Wynajmuje mieszkanie z szóstką współlokatorów różnych narodowości. Nominowany do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej oraz nagrodzony Cezarem ciepły drmat z gwiazdami francuskiego kina, m.in. Cecile De France i Audrey Tautou.



Sherlock Holmes: Gra cieni, reż. Guy Ritchie, TVN Siedem, godz. 20



Druga odsłona przygód genialnego detektywa Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela dra Johna Watsona w ujęciu brytyjskiego reżysera Guya Ritchie’ego. Tym razem bohaterowie są na tropie profesora Jamesa Moriarty'ego. Film stanowi brawurową i pełną akcji rozrywkę w sam raz na niedzielny wieczór.



Niedziela, 28 sierpnia:



Marmaduke - pies na fali, reż. Tom Dey, TVP 2, godz. 12.15



Familijna opowieść o dogu Marmaduke, który po przeprowadzce do Kalifornii stara się przypodobać miejscowym psom, a przez to stale wplątuje w kłopoty swoich właścicieli. Tytułowy bohater powraca aktualnie w rodzimych kinach za sprawą animacji "Pies w rozmiarze XXL".



300, reż. Zac Snyder, TVN, godz. 20



Przez wielu uznana już za kultową adaptacja komiksu Franka Millera. Opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach. Garstka Spartan staje przeciwko perskiej potędze. Film zachwyca przede wszystkim stroną wizualną, która wiernie oddaje klimat komiksowego pierwowzoru.



Pociąg, reż. John Frankenheimer, TVP Kultura, godz. 20



Klasyk kina wojennego z Burtem Lancasterem i Paulem Scofieldem w rolach głównych. Pułkownik von Waldheim chce wywieźć z Paryża współczesne obrazy, które naziści określają mianem "zdegenerowanych", zanim siły aliantów wyzwolą miasto. Film w 1966 roku otrzymał nominację do Oscara.