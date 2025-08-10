Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Makabryczne odkrycie w Ułężu

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne (fot. DW)

Policja przez cała noc pracowała na miejscu znalezienia zwłok noworodka w siatce. Do tego makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim.

- Wczoraj, w sobotę, o godzinie 22.30 otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie – mówi asp. sztab. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. – Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności na miejscu. Na posesji, na terenie powiatu ryckiego odkryto zwłoki noworodka. Na razie nikomu nie postawiono zarzutu – dodaje policjantka.

W sprawie została zatrzymana 31-latka. Istnieje podejrzenie, że jest matką noworodka. Potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie badania lekarskie. Jako pierwszy o sprawie poinformował TVN24.

Już 12 sierpnia od godz. 14 w zielonej części Placu Litewskiego zostanie uruchomiona strefa Chill&Charge. To miejsce, gdzie młode mieszkanki i mieszkańcy Lublina będą mogli odpocząć na hamakach, zagrać w planszówki, a także zdobyć nagrody. Wydarzenie odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży.
Szykująca się do występu na mistrzostwach Europy reprezentacja Polski dostała w niedzielę kiepskie wieści. Niestety, z powodu kontuzji łydki na EuroBaskecie nie wystąpi nasz jedyny przedstawiciel w NBA – Jeremy Sochan.
Nie tylko psy i koty będą bohaterami Dnia Otwartego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ale również iguany, żółwie, ptaszniki czy agamy – podopieczni lubelskiego egzotarium. Miłośnicy zwierząt mają okazję, by z bliska zobaczyć egzotyczne gatunki i poznać ich historie.

Policja przez cała noc pracowała na miejscu znalezienia zwłok noworodka w siatce. Do tego makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim.
Przy ulicy Wiosennej w Pokrówce mają powstać dwa nowoczesne bloki z 90 mieszkaniami. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu SIM Lubelskie, który pozwala na wynajem lokali z niskim czynszem. Początek prac zaplanowano na 2026 rok, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się w 2028 roku.

Górnik Łęczna i Stal Mielec podzielili się punktami w sobotnim meczu, ale oba zespoły mają prawo odczuwać niedosyt. Z jednej strony łęcznianie nie wykorzystali rzutu karnego, a Stal miała mnóstwo okazji by zdobyć co najmniej jedną bramkę więcej. Jak spotkanie podsumowali trenerzy obu zespołów?
