Makabryczne odkrycie w Ułężu

Policja przez cała noc pracowała na miejscu znalezienia zwłok noworodka w siatce. Do tego makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim.
- Wczoraj, w sobotę, o godzinie 22.30 otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie – mówi asp. sztab. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. – Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności na miejscu. Na posesji, na terenie powiatu ryckiego odkryto zwłoki noworodka. Na razie nikomu nie postawiono zarzutu – dodaje policjantka.
W sprawie została zatrzymana 31-latka. Istnieje podejrzenie, że jest matką noworodka. Potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie badania lekarskie. Jako pierwszy o sprawie poinformował TVN24.