Mężczyzna został porażony prądem podczas prac polowych

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w miejscowości Podlodówka (gm. Ułęż).

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 28-latek kanałem wyrzutowym sieczkarni samojezdnej zahaczył o linię energetyczną. W wyniku tego doszło do jej zerwania i porażenia mężczyzny prądem - informuje aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Mężczyzna pod opieką medyków został przetransportowany do szpitala. Na szczęście nikt inny nie został ranny.

Apelujemy do rolników i wszystkich osób wykonujących prace polowe o szczególną ostrożność. Obsługa maszyn rolniczych, zwłaszcza w pobliżu linii energetycznych, niesie ze sobą poważne ryzyko.

Dlatego warto zawsze zwracać uwagę na otoczenie, odpowiednio planować trasę przejazdu oraz ustawiać wysokość wysięgników czy kanałów wyrzutowych. Nie wolno lekceważyć zagrożeń związanych z prądem – kontakt z przewodami może mieć tragiczne skutki. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie osób pracujących razem z nami.