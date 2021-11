Jak popada, to przejechać można tylko terenówką albo traktorem

Stryjno Pierwsze, wieś położona w gminie Rybczewice na malowniczym terenie, nad rzeką Giełczew i jej dopływem – Radomirką, w otoczeniu lasów i pagórków i wąwozów.

– Tylko proszę popatrzeć jak tu ludzie żyją. Jaką mamy drogę. A jesteśmy przecież w Unii Europejskiej. To może jak by oficjele unijni zobaczyli jaki mamy dojazd do domów, to podobnie jak w filmie „Alternatywy 4” przygotowaliby dla nas jakiś specjalny fundusz – ironizuje pan Przemysław, nasz Czytelnik, który po tym jak przeczytał, że władze chcą budować tężnię solankową w Rybczewicach zaprosił nas do siebie. – Po co taka tężnia? Świeżego powietrzna mamy pod dostatkiem. Są inne pilniejsze wydatki.

Trzeci świat

– Traktują nas jak trzeci świat – oburza się pan Piotr, który także korzysta z drogi zwanej Pieniężnik lub Dębniak. To droga gruntowa, utwardzana kruszywem, w niektórych miejscach jest wyłożona płytami.

– Stanowi dojazd do około 10 gospodarstw – podlicza pan Przemysław.

– Proszę zobaczyć jak wygląda droga, w dniu kiedy tylko lekko pokropiło – zwracają uwagę mieszkańcy. – Wystarczy, że popada dwa dni i już jest takie błoto, że samochód osobowy nie przejedzie. Do tego wszystkiego droga jest bardzo wąska.

– Jak tylko zaczyna się wiosna i roztopy to zostawiam samochód „na dole”, przy posesji sąsiada i do domu idę pieszo. Czyli jakiś kilometr – opowiada pan Piotr. – Jak jest mokro to pod dom nie podjedzie żaden kurier z przesyłką, tylko trzeba samemu jechać do mostu (w pobliżu drogi wojewódzkiej - red.). I dodaje: A jak samochodem utknę w błocie, to żona musi przyjechać ciągnikiem, żeby mnie wydobyć.

– Nie trzeba mam asfaltu, wystarczy porządna żużlówka – akcentuje pan Przemysław, który proponuje, aby w porozumieniu z gminą Piaski poprowadzić tymi terenami ścieżkę rowerową. – To idealne miejsce do rozwoju turystyki. Poprowadzić szlak od Piask przez Gardzienice, Rybczewice aż do Woli Sobieskiej – sugeruje nasz Czytelnik.