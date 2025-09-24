Myślała, ze inwestuje i straciła ponad 250 000 złotych

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się 63-letnia mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustów internetowych.

Kobieta poinformowała, że na jednej ze stron internetowych znalazła ogłoszenie z wizerunkiem Prezydenta RP, zachęcające do zyskownych inwestycji. Po wysłaniu swoich danych kontaktowych, skontaktował się z nią rzekomy konsultant, który przedstawił możliwości szybkiego zarobku.

Najpierw zainwestowała 800 złotych, potem – za namową konsultanta – wykonywała kolejne polecenia. Podczas rozmów telefonicznych oszuści nakłonili ją do zainstalowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do komputera. Dzięki temu przestępcy uzyskali kontrolę nad jej bankowością internetową. Kobieta wprowadzana w błąd co do stanu faktycznego autoryzowała operacje wykonywane przez sprawców. W ten sposób 63-latka straciła wszystkie oszczędności: łącznie ponad 250 tysięcy złotych.

Jak zawsze w takich przypadkach. policja apeluje o ostrożność: Nigdy nie instaluj oprogramowania do zdalnego dostępu na prośbę nieznanych osób i nie udostępniaj danych do logowania w banku. Żaden bank ani instytucja publiczna nie prosi o tego typu działania. Jeśli ktoś obiecuje szybki i pewny zysk – zachowaj ostrożność i zweryfikuj wiarygodność oferty.