Odlotowe Dożynki Wojewódzkie w Świdniku

Dożynki rozpocznie korowód i powitanie delegacji wieńcowych o godz. 11. O godz. 12 rozpocznie się msza święta dziękczynna za zbiory. Uroczyste otwarcie uroczystości zaplanowano o godz. 13.

W programie m.in. obrzęd dożynkowy, ceremoniał dzielenia się chlebem, wręczenie odznaczeń, występy zespołów ludowych i rozstrzygnięcie konkursów wieńcowych.

Anna Nycz z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego podała, że do konkursu zostało zgłoszonych 30 wieńców z 20 powiatów w regionie. W kategorii wieniec tradycyjny rywalizować będzie 18, a w kategorii wieniec współczesny – 12 prac.

- Dwadzieścia wieńców zostało wykonanych przez koła gospodyń wiejskich. Pozostałe prace zostały wykonane przez grupy mieszkańców, szkoły czy stowarzyszenia – powiedziała Nycz.

Na miejscu imprezy koła gospodyń wiejskich przygotują stoiska z regionalnymi wyrobami. Swoje stoiska przewidziały także instytucje i służby, m.in. pogotowie, szpitale, policja i straż pożarna. Natomiast po godz. 17 wystąpią zespoły: IRA, Skolim, Lady Pank i Energy Girls.

Rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Monika Fisz poinformowała o uruchomieniu specjalnej linii autobusowej „Dożynki”, która w niedzielę będzie kursować co 30 minut w godz. 16-23 po dwóch trasach: Ruska – Świdnik stadion oraz Felin – Świdnik stadion.

Dodatkowo – podała rzeczniczka – po zakończeniu wydarzenia około godz. 23 przewoźnik podstawi na przystanek Świdnik stadion dodatkowe autobusy linii nr 17, 47, 55, 150, 155, 157. W pojazdach będzie obowiązywać normalna taryfa biletowa.

Urząd Marszałkowski zakomunikował, że na dożynki w niedzielę będzie można dojechać także dodatkowymi pociągami. Przejazd z Lublina na przystanek kolejowy Świdnik Miasto kosztuje 4 zł, a po spełnieniu warunków promocji powrót do stacji początkowej jest darmowy. Warunkiem jest pobranie vouchera na stoisku Polregio, który znajduje się na miejscu imprezy.

Organizatorami dożynek są: Urząd Marszałkowski, Powiat Świdnicki, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.