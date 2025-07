Wymiana ciosów oświadczeniami, czyli gorąco w Świdniku

Do naszej redakcji dotarł mail, którego autorem jest Inicjatywa Obywatelska „Lepszy Świdnik”. Tak jest podpisany. Jest to list otwarty do radnych miasta, powiatowych, parafii rzymskokatolickich oraz Biura Terenowego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego.

Chodzi o Janusza Wójtowicza, komendanta Straży Miejskiej w Świdniku. A w zasadzie o jego milicyjną przeszłość.

– Hańbą jest, by w mieście Świdnickiego Lipca – symbolu walki z komunistycznym reżimem – służbę publiczną pełnił były funkcjonariusz ZOMO – czytamy w piśmie.

Autor, czy też autorzy zarzucają mu, że „z pisma Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie wynika, że Janusz Wójtowicz odbywał zasadniczą służbę wojskową w jednostce podporządkowanej MSW, przeznaczonej do szkolenia funkcjonariuszy ZOMO”.

I dalej: z pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jasno wynika, że w roku 1985 rozpoczął on służbę zawodową w szeregach ZOMO – do rozwiązania tej formacji w 1990 roku; po transformacji ustrojowej kontynuował karierę w policji, a obecnie – mimo tej przeszłości – kieruje Strażą Miejską w Świdniku.

Autor listu zwraca się z apelem m.in. do burmistrza o odwołanie obecnego komendanta. – Uważamy, że prawda o przeszłości publicznych funkcjonariuszy powinna być znana i oceniana w świetle wartości konstytucyjnych, moralnych i historycznych” – kończy się pismo.