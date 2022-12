Zagłosowała na mural w budżecie obywatelskim. Nawet nie wiedziała, że będzie na nim jej dziadek

Pogoda nie przeszkodziła wczorajszej uroczystości, która zgromadziła bliskich trójki bohaterów uwiecznionych na muralu. Malowidło powstało na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Jak wyliczał burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, są tu już 22 murale, które upamiętniają najróżniejsze wydarzenia z dziejów Świdnika.

Trzy najnowsze, namalowane w komiksowym stylu postacie to: Janina Cel z domu Kuligowska ps. Niusia, łączniczka i sanitariuszka, kpt. Andrzej Żubr ps. Jędruś, powstaniec warszawski i ppłk Zbigniew Matysiak ps. Kowboj, weteran polskiego podziemia niepodległościowego.

– Rodzice poznali się we Wrocławiu, mama stąd pochodziła i ojciec za nią przyjechał. Wiedziałam, że był żołnierzem, że walczył w powstaniu warszawskim, że trafił do obozu jenieckiego ale szczegółów nie znałam. Jego historie poznałam właściwie dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, jak można było o tym mówić, ojciec się otworzył. Wcześniej mam nie pozwalał opowiadać, były przecież represje. Jednak z wiekiem wspomnienia stawały się coraz trudniejsze, bardzo dużo go to kosztowało – wspomina Małgorzata Małek, córka kpt. Andrzeja Żubra.

– Nie wiem czy taka duża forma upamiętnienia by mu się podobała, był bardzo skromnym człowiekiem, ale młodzieżowa forma tak. Był bardzo związany z młodymi ludźmi. Dziadzio był bardzo zaangażowany w propagowanie pamięci o powstaniu warszawskim i na muralu jest właśnie powstańcem. Artysta wykorzystał zdjęcie, na którym stoi z kolegą na moście, oparty o barierę. Miał wówczas jakieś 17 lat. Urodził się w Warszawie, w nasze rejony trafił za prawą babci. Byli cudowną parą. To było wspaniałe małżeństwo, dwójka nierozłącznych ludzi. Oni umarli trzy dni po sobie – opowiada Anna Dmowska, wnuczka „Jędrusia”.