Dożynki odwołane z powodu ASF

– Dożynki to jedno z najważniejszych świąt w roku, czas podziękowania rolnikom za ich trud i uhonorowania plonów. Niestety, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF, obchody nie mogą się odbyć – poinformowały władze Gminy w Ulhówku (powiat tomaszowski).

Afrykański Pomór Świń to groźna, wirusowa choroba atakująca świnie i dziki. Choć nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jej skutki gospodarcze są bardzo poważne. Wystąpienie ogniska choroby oznacza konieczność wprowadzenia restrykcji – m.in. zakazów transportu zwierząt, ograniczeń w handlu, a także wybijania chorych stad. Część obszaru gminy została objęta strefą zapowietrzoną, a to – zgodnie z przepisami – wyklucza organizację zgromadzeń i imprez masowych.

Msza zamiast święta plonów

Mimo odwołania Dożynek mieszkańcy gminy będą mogli spotkać się i wspólnie modlić, dziękując w ten sposób za udane plony. Władze zapraszają na Mszę Świętą w intencji rolników, która odbędzie się w Żernikach 31 sierpnia 2025 r. o godzinie 12:00.

Samorząd dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość i solidarność w trudnej sytuacji.