Groźny wypadek motocyklisty w Tarnawatce. 28-latek trafił do szpitala

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, przyczyną wypadku była nadmierna prędkość oraz niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze. Do zdarzenia doszło tuż za wzniesieniem, gdzie widoczność jest ograniczona. Motocyklista doznał obrażeń kończyn i został przetransportowany do szpitala w Zamościu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.

– Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie wzniesień, skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pośpiech, nieuwaga oraz ograniczona widoczność to czynniki, które często prowadzą do tragicznych zdarzeń – przypomina młodszy aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji.

Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów.