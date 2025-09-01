Quady, alkohol i szybka jazda

Policjanci zatrzymali dwóch kierujących quadami. 41-latek miał prawie 2 promile alkoholu, a 13-latek nie miał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Same pojazdy tez nie były zarejestrowane ani ubezpieczone.
W sobotę (30 sierpnia) po południu policjanci z Tomaszowa Lubelskiego dostali zgłoszenie o tym, ze po jednej z ulic w miejscowości Rachanie jeżdżą – z nadmierną prędkością – dwa quady.
Na policjanci zatrzymali 41-latka z powiatu chełmskiego, który kierował quadem Kawasaki. Miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu i przewoził 13-letnią pasażerkę.
Drugim quadem kierował 13-letni chłopiec z Lublina, który oczywiście nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że oba czterokołowce nie miały obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz aktualnego badania technicznego.
Teraz sprawa 41-latka trafi do Wydziału Karnego, natomiast 13-latka Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.