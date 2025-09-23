Hubertus Nadbużański: konie, kuchnia i tradycja łowiecka

To nie będzie zwykła impreza. To wielkie święto inspirowane dawnymi polskimi tradycjami jeździeckimi i łowieckimi, które łączy miłośników koni, historii, przyrody, lokalnych smaków i dobrej zabawy. Malownicze nadbużańskie błonia zamienią się tego dnia w tętniące życiem miasteczko pełne atrakcji, pokazów i dzikich smaków, których nie znajdziesz w żadnym supermarkecie.

W programie tegorocznej edycji na miłośników jeździectwa czekają emocjonujące zawody, w tym eliminacje do Mistrzostw Polski we Władaniu Bronią Konno. Kulminacyjnym punktem dnia będzie oczywiście tradycyjna gonitwa za lisem, w której kilkudziesięciu jeźdźców z całej Polski wyruszy w pełnym galopie, by złapać „lisa”, czyli symboliczny finał sezonu jeździeckiego.

Swoje umiejętności zaprezentują kluby jeździeckie z różnych stron kraju. Atrakcją będzie również wybór najpiękniejszej pary jeździeckiej, więc na imprezie warto nie tylko popisać się umiejętnościami jeździeckimi, ale też atrakcyjnie się ubrać.

Hubertus Nadbużański to nie tylko atrakcje dla koniarzy. To także świetna propozycja dla rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy po prostu chcą dobrze spędzić czas. Na miejscu czekają pokazy i prezentacje, a także stoiska służb mundurowych, kół łowieckich i wędkarskich, lokalnych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Nie zabraknie również regionalnych przysmaków: świeżo pieczone chleby, wędliny, miody, sery, domowe ciasta i inne pyszności prosto od lokalnych producentów. Będzie też coś dla smakoszy bardziej odważnych – pokazy kuchni myśliwskiej, które przeniosą was w kulinarną podróż do dawnych leśniczówek i dworów. Do tego rękodzieło, warsztaty, konkursy i strefa dla dzieci z dmuchańcami, czyli wszystko, co sprawia, że tego dnia naprawdę nie da się nudzić.

– Hubertus Nadbużański to dla naszej gminy coś więcej niż tylko impreza, to prawdziwe święto, które łączy ludzi, pokazuje piękno naszych tradycji i promuje nasz region w całej Polsce – mówi Dariusz Semeniuk, wójt gminy Włodawa. – Tu spotykają się pasja, historia i nowoczesność. Orchówek na jeden dzień stanie się centrum jeździectwa i kultury łowieckiej we wschodniej Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy gościć tylu wspaniałych ludzi. Zapraszam serdecznie mieszkańców i turystów. Gwarantuję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i wróci z pięknymi wspomnieniami.