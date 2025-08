Poszukiwany sam przyszedł na komisariat. Przyniósł bagaże

Włodawscy policjanci nie musieli szukać – we wtorek po południu poszukiwany sam przyszedł na komendę. 27-letni mężczyzna poinformował dyżurnego, że ma do odbycia karę więzienia i z tą właśnie sprawą przyszedł. Jak się okazało, był poszukiwany przez komisariat policji w Markach za paserstwo.

Na miejscu potwierdzono, że nie blefuje. Mężczyzna był dobrze przygotowany na pobyt w areszcie – do komendy przyszedł z bagażami. Policjanci zatrzymali go i doprowadzili do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.