To się chwali. Znalazł portfel ze sporą gotówką i oddał

Takie postawy zasługują na pochwałę. Należy się ona mieszkańcowi Wyryk. Mężczyzna znalazł portfel ze sporą gotówką w środku i oddał.
O zdarzeniu z niedzieli poinformowała dzisiaj policja we Włodawie. To do tamtejszej komendy zgłosił się wczoraj mieszkaniec wsi Wyryki. Przyniósł portfel z pieniędzmi, które znalazł tego dnia w pobliżu sklepu.
- Wewnątrz portfela znajdowało się 1100 złotych, pieniądze w obcej walucie, dokumenty i karta płatnicza należące do mieszkańca gminy Włodawa- przekazuje podkom. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka włodawskiej policji.
Policjanci skontaktowali się z prawowitym właścicielem portfela i przekazali go wraz z zcałą zawartością. Mężczyzna był szczęśliwy i wdzięczny uczciwemu znalazcy.
- Takie uczciwe zachowanie buduje zaufanie w społeczeństwie i zasługuje na wyrazy uznania - podkreśla policjantka.