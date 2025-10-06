To się chwali. Znalazł portfel ze sporą gotówką i oddał

O zdarzeniu z niedzieli poinformowała dzisiaj policja we Włodawie. To do tamtejszej komendy zgłosił się wczoraj mieszkaniec wsi Wyryki. Przyniósł portfel z pieniędzmi, które znalazł tego dnia w pobliżu sklepu.

- Wewnątrz portfela znajdowało się 1100 złotych, pieniądze w obcej walucie, dokumenty i karta płatnicza należące do mieszkańca gminy Włodawa- przekazuje podkom. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka włodawskiej policji.

Policjanci skontaktowali się z prawowitym właścicielem portfela i przekazali go wraz z zcałą zawartością. Mężczyzna był szczęśliwy i wdzięczny uczciwemu znalazcy.

- Takie uczciwe zachowanie buduje zaufanie w społeczeństwie i zasługuje na wyrazy uznania - podkreśla policjantka.