Zemsta za 20 zł? 35-latek próbował włamać się do domu znajomego

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Z ustaleń policji wynika, że 35-latek zaczepił swojego znajomego, który szedł do kościoła, i zażądał od niego pieniędzy. Gdy spotkał się z odmową, postanowił się odwdzięczyć w brutalny sposób. Jeszcze tego samego usiłował włamać się do jego domu.

Sprawca wybił szyby i uszkodził drzwi, jednak nie zdołał dostać się do wnętrza budynku. Jak przyznał później, nie miał odpowiednich narzędzi, by sforsować zabezpieczenia.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.