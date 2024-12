Wigilia last minute? Nie trzeba kupować gotowców

By piernik był smaczny, ciasto należy zrobić przynajmniej 4 tygodnie przed pieczeniem. Zakwas na barszcz powinien odstać swoje. Karp by „nie śmierdział mułem” powinien moczyć się w mleku z cebulą lub cytryną przez co najmniej 12 godzin. Także lepienie pierogów nie zajmuje godzinę. Dla tych, którzy tego nie zrobili, bo są zabiegani, jest jeszcze szansa na przygotowanie pysznych potraw, które będziemy mogli postawić na wigilijnym stole.

Śledzie pod każdą formą – proste i szybkie w przygotowaniu

Jednym z pomysłów na dania last minute do podania na świątecznym stole są śledzie. Istnieje wiele sposobów na podanie tej ryby. Łukasz Oroń, szef kuchni restauracji Legendy Miasta podpowiada nam, że nawet śledzie kupione na tacce w sklepie mogą być idealnym daniem na świąteczny stół.

– Takie śledzie sklepowe możemy podrasować tak by były smaczne. Cały szkopuł jest w dodatkach, aby dobrać je w taki sposób by nadać im smaku – mówi Oroń.

Podpowiada, że do śledzi możemy dodać wiele przypraw i dodatków – suszone pomidory, kapary, pieprz młotkowany, albo przygotować je na słodko z rodzynkami, suszoną żurawiną lub śliwką.

– Jeśli zdecydujemy się połączyć śledzie z suszonymi pomidorami, to warto wykorzystać także olej, w którym były pomidory i także dodać go do śledzi. Wtedy będziemy mieć jeszcze więcej aromatu – dodaje Oroń.

Szef kuchni podzielił się z nami przepisami na śledzie z węgierską sałatką oraz drugie – pod śmietanową pierzynką z jabłkiem i cebulą.

Składniki na śledzie z sałatką węgierską: filety śledziowe, papryka żółta, pieczarki, cebula biała, passata pomidorowa, masło, olej, sól, pieprz.

Przygotowanie: na maśle połączonym z olejem podsmażamy cebulkę, potem dodajemy pieczarki. Gdy wypuszczą wodę, czekamy aż odparuje i dorzucamy paprykę. Gdy warzywa są już miękkie zalewamy passatą pomidorową i doprawiamy solą i pieprzem, opcjonalnie możemy dodać jakieś ulubione zioła jak bazylię, lubczyk lub oregano. Naszą warzywną sałatkę zostawiamy do przestygnięcia i kroimy śledzie w kawałki. Później łączymy rybę z warzywami i zostawiamy ewentualnie na jakąś godzinę by się „przegryzło”

Składniki na śledzie ze śmietaną: filety śledziowe, cebula, jabłko, kwaśna śmietana, sok z cytryny, odrobina cukru, pieprz, natka z pietruszki.

Przygotowanie: jabłko i cebulkę kroimy w drobną kostkę i skrapiamy sokiem z cytryny. Dodajemy śmietanę i posiekaną natkę pietruszki, doprawiamy pieprzem, cukrem. Mieszamy z pokrojonymi śledziami. Podając na stół możemy przyozdobić świeżymi ziołami lub plastrami rzodkiewki.

Nie masz czasu lepić uszek? – zrób paszteciki

Gdy udało nam się zrobić zakwas na barszcz, ale nie mamy czasu i sił na lepienie malutkich i idealnych uszek z grzybami, możemy zrobić ekspresowe paszteciki z ciasta francuskiego z farszem grzybowym lub kapuściano-grzybowym.

Składniki: opakowanie dobrej jakości ciasta francuskiego, 2 cebulki, 2 ząbki czosnku, 0,5 kg grzybów mrożonych, 2 łyżki bułki tartej, 3 jajka, tymianek, sól, pieprz, olej.

Przygotowanie: cebulę i czosnek podsmażyć na oleju z dodatkiem tymianku, po czym dodać grzyby. Pozostawić do ostygnięcia po czym przepuścić przez maszynkę do mięsa lub posiekać. Dodać dwa jajka i dokładnie wymieszać. Ciasto francuskie rozwinąć, pokroić na równe kwadraty. Brzegi ciasta posmarować rozkłóconym jajkiem przy pomocy pędzelka. Na środek każdego kwadratu położyć trochę farszu, złożyć ciasto w trójkąt i dobrze skleić. Każdy pierożek posmarować z wierzchu jajkiem, można posypać makiem lub sezamem. Ułożyć na papierze do pieczenia na blasze, piec w temp. 160 stopni ok. 25 min.

Coś słodkiego na ostatnią chwilę? – wigilijne racuchy

Jeśli nie lubimy i nie mamy czasu na pieczenie serników i makowców możemy przygotować racuchy drożdżowe. Nie musimy dodawać do nich tylko jabłek, możemy zaszaleć także z suszonymi owocami.

Składniki: 3 szklanki mąki, szczypta soli, 1,5 szklanki ciepłej wody, 50 g świeżych drożdży, 3 łyżki cukru, olej, opcjonalnie aromat waniliowy, jabłka, gruszki, suszone owoce.

Przygotowanie: Do dużej miski przesiać mąkę i wymieszać z solą. Ciepłą wodę wlać do kubka, dodać drożdże i dokładnie wymieszać. Zrobić wgłębienie w mące, wsypać cukier, dodać dwie łyżki oleju, a następnie dodając stopniowo wodę z drożdżami, mieszać składniki drewnianą łyżką. Można też dodać aromat waniliowy lub cytrynowy. Ciasto wyrabiać, aż będzie gładkie. Zostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, na około 1 godzinę. W tym czasie można przygotować smażone jabłka na nadzienie. Stolnicę oprószyć cienką warstwą mąki. Naoliwioną łyżką nabierać porcje ciasta, formować kulki i układać zachowując odstępy. Ciasto będzie rzadkie, lejące się. Jeśli robimy racuchy z jabłkami, w środek ciasta wkładamy 1 pełną łyżeczkę jabłek. Pozostawić do podrośnięcia na około 15 minut. Na głębokiej patelni, wlać olej na wysokość około 3 - 4 cm. Gdy będzie gorący, wkładać do niego porcje ciasta, uważając, aby temperatura oleju nagle się nie obniżyła. Każdego racucha smażyć po około 1 - 2 minucie z każdej strony na złoty kolor. Po upieczeniu racuchy odkładać na papierowe ręczniki. Posypać cukrem pudrem.

Porada od szefa Łukasza Oronia: karp lub inna świąteczna ryba nie musi być nudna i podawana smażona po wcześniejszym opanierowaniu w bułce tartej. Rybę możemy obtoczyć w posiekanych orzechach, jednak, jeśli zdecydujemy się na taki krok, to musimy ją smażyć ostrożnie by orzechy się nie spaliły i nie były gorzkie.