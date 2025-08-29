Brawurowa akcja policjantów na stawie. Dziecko i matki uratowane z wody

Do zdarzenia doszło w czwartek (28 sierpnia) po godzinie 18 w miejscowości Średnie Duże. O potrzebie pomocy powiadomił dyżurnego 15-latek, do którego podszedł chłopiec informując, że jego rodzina tonie. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Nielisza.

Jako pierwsi dotarli dzielnicowy aspirant Paweł Wronka wraz z posterunkową Barbarą Szyszką. W szuwarach zauważyli opuszczoną łódkę bez wioseł. Dzielnicowy, nie tracąc czasu, wszedł do niej i, używając rąk jako wioseł, podpłynął do potrzebujących pomocy.

Chwilę później przybyli również policyjni wodniacy: aspirant sztabowy Sebastian Winiarski i sierżant sztabowy Piotr Bigas. Bez wahania wskoczyli do wody i wpław dopłynęli do kobiet i dziecka. Policjanci najpierw przenieśli dziecko na łódź, a następnie kolejno dorosłe osoby. Całą grupę bezpiecznie przetransportowano do brzegu. Pomoc zapewnili również strażacy i ratownicy WOPR, a przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia udzieliła ewakuowanym niezbędnej pomocy medycznej. Na szczęście nikt nie wymagał hospitalizacji.

Jak ustalono, kobiety w wieku 45 i 26 lat wypłynęły na staw z dzieckiem w celach rekreacyjnych. Podczas pływania próbowały zebrać wodną roślinność, co doprowadziło do wywrócenia łódki. Krzyki kobiet usłyszał 8-letni syn jednej z nich, który natychmiast powiadomił ojca i poprosił przechodzącego nastolatka o wezwanie pomocy. Ojciec chłopca zdążył wskoczyć do wody i wydostać dziecko z przewróconej łódki.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że obie kobiety były pod wpływem alkoholu – starsza miała ponad promil, młodsza ponad 0,5 promila. Policja obecnie ustala szczegóły zdarzenia i weryfikuje, czy w tej sytuacji doszło do narażenia dziecka na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

– Dzięki szybkiej i pełnej poświęcenia akcji policjantów, kobiety i dziecko bezpiecznie dotarły do brzegu – podkreśla podkomisarz Dorota Krukowska–Bubiło.