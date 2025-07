Chłopomania na Rynku Wielkim. To coś więcej niż festyn

Impreza na Rynku Wielkim w Zamościu wystartuje w samo południe i potrwa aż do późnej nocy. Sporo się w tym czasie wydarzy.

Zaplanowano m.in. warsztaty rękodzielnicze i jarmark rzemiosła ludowego. Będą także pokazy kulinarne i degustacje regionalnych potraw. Organizatorzy pomyśleli również o grze miejskiej, zabawach i konkursach dla dzieci i dorosłych. Będzie również spektakl teatralny, występy folklorystyczne, ludowa potańcówka pod gołym niebem, a także koncerty kilku zespołów. W Zamościu zagram.in. grupa Poparzeni Kawą Trzy.

Organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają, obiecując, że Zamojska Chłopomania będzie świętem tradycji, kultury i młodzieżowej energii.

– Zależy nam, by program wydarzenia był atrakcyjny i zróżnicowany – zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Łączymy folklor z nowoczesnością, lokalność

z profesjonalizmem, edukację z rozrywką. Zamojska Chłopomania to przestrzeń spotkania pokoleń i wspólnego świętowania lokalnej tożsamości” – podkreśla Bartosz Rzemieniak, wiceprzewodniczący MRM. – Zamojska Chłopomania to coś więcej niż festyn. To nasza wspólna, oddolna odpowiedź na potrzebę pielęgnowania lokalnej tożsamości i tradycji – zapewnia młodzieżowa radna Karolina Fugiel.

Młodych wspierają w organizacji samorząd, Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury.

Patronat honorowy nad imprezą objęli poseł PSL Wiesław Różyński oraz Rafał Zwolak, prezydent Zamościa. Jednym z patronów medialnych jest redakcja Dziennika Wschodniego.