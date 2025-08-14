Cztery nowe pomniki w mieście. Niektóre mają już 120 lat

Radni z Komisji Samorządu i Porządku Publicznego jako pierwsi, w poniedziałek 18 sierpnia zaopiniują uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody przygotowaną przez magistrat. Zapisano w niej, że taki status miałby zostać nadany czterem drzewom, z których wiek najmłodszego szacowany jest na 70, a dwóch najstarszych na 120 lat.

Pierwszy z „kandydatów” na pomnik to dąb szypułkowy rosnący przy ul. Wyszyńskiego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 12. Drzewo to, jak napisano w uzasadnieniu uchwały, posiada wyjątkowe walory przyrodnicze. Żadne inne w pobliżu nie jest tak okazałe. Dąb ma w obwodzie 345 centymetrów, a rośnie w mieście od około 120 lat.

Na pomnik przyrody został również wytypowany mniej więcej 70-letni świerk kłujący z prywatnej posesji na ul. Krótkiej. To właściciele tej nieruchomości zgłosili miastu propozycję objęcia drzewa ochroną pomnikową. Co istotne, w Zamościu nie ma już drzew iglastych objętych ochroną, a to cechy pomnika ma.

Pomnikiem może zostać również ok. 120-letni buk pospolity z ulicy Orlicz Dreszera. To najokazalsze drzewo spośród rosnących w tym rejonie. Ma w obwodzie ok. 300 cm.

Na liście znalazł się również jesion wyniosły rosnący od ok. 100 lat u zbiegu ulic Powiatowej i Bolesława Chrobrego. Podobnie jak trzy wymienione wyżej jest w dobrym stanie. Znajduje się na działce, gdzie stoi budynek przeznaczony do rozbiórki. Teren wokół jest zaniedbany, a strefa wokół pnia zagruzowana i w związku z tym wymagająca uprzątnięcia.

Ustanowienie tych drzew pomnikami przyrody ma na celu ich ochronę. Ten obowiązek spoczywa na samorządzie, który powinien przeprowadzać i finansować również niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. W przypadku Zamościa dotyczy to ponad 30 drzew. To m.in. te rosnące w ponad 100-letniej lipowej alei przy ul. Szczebrzeskiej, na którą składa się 7 lip i 2 klony. W parku miejskim statut pomnika ma korkowiec amurski, na ul. Śląskiej klon, w koszarach np. lipa i buk, a na terenie „starego” szpitala przy ul. Peowiaków jesion. Pomnik przyrody – miłorząb dwuklapowy ma też na swoim placu Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Sienkiewicza.

W ostatnich latach samorząd zlecał opinie dendrologiczne dla pomników przyrody, które wymagały podjęcia pilnych prac pielęgnacycyjnych, a następnie były one wykonywane. W 2023 roku miasto pozyskało także 25 tys. zł dotacji, która stanowiła połowę kosztów takich zabiegów dla trzech drzew pomnikowych, a także 34 rosnących przed Pałacem Zamoyskich.