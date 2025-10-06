Dobre wiadomości na sezon grzewczy. Cena ciepła spada. O ile taniej będzie?

Tę wiadomość przekazał właśnie mieszkańcom Zamościa prezydent Rafał Zwolak.

"Tegoroczne rachunki za ogrzewanie będą niższ" - zakomunikował w mediach społecznościowych samorządowiec. Wyjaśnił, że Veolia Wschód, która ogrzewa mieszkania w Zamościu poinformowała, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę, która jest korzystniejsza niż w ubiegłym sezonie.

Podobno można sobie było na to pozwolić z powodu spadku cen paliw oraz modernizacji systemu ciepłowniczego.

Jak to przełoży się na portfele zamościan?

"W poprzednim sezonie odbiorcy płacili 78,14 zł za gigadżul, obecnie stawka wynosi 70,12 zł, co oznacza około 10-procentowy spadek. Taniej kosztuje również nośnik ciepła – cena zmniejszyła się z 22,33 zł do 18,98 zł za m³. Zmalały także opłaty przesyłowe" - przekazał prezydent miasta.

Przypomniał również, że jeszcze wcześniej było dużo drożej. Bo np. według taryfy obowiązującej do wiosny 2024 r. mieszkańcy Zamościa płacili nawet 101,41 zł za gigadżul.