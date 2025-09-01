Dwie nowe artystki w alei. Dołączą do grona mistrzów ilustracji

Aleja Mistrzów Polskiej Ilustracji została otwarta w Krasnobrodzie, przy ul. Młyńskiej nad zalewem przed dwoma laty. Powstała w ramach obchodów 450-lecia miasta, by upamiętniać artystów, twórców i kontynuatorów polskiej szkoły ilustracji, którzy przyjeżdżali i przyjeżdżają do Krasnobrodu na organizowane od 1984 roku Ogólnopolskie Plenery Ilustratorów. Te twórcze spotkania zainicjowała Maria Grażyna Szpyra, wieloletnia dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu.

Dotychczas w alei uhonorowani zostali już m.in. • Olga Siemaszko • Zbigniew Rychlicki • Janusz Stanny • Zdzisław Witwicki • Bogusław Orliński • Józef Wilkoń • Elżbieta Gaudasińska • Teresa Wilbik-Stanny • Tomasz Borowski. Od 2 września oficjalnie swoje tablice będą mieć dwie kolejne artystki.

Krystyna Michałowska to ilustratorka, graficzka i malarka, absolwentka ASP w warszawie, współtwórczyni Polskiej Szkoły Ilustracji. Wanda Orlińska również tworzy ilustracje, grafiki i maluje. Ukończyła tę samą warszawską uczelnię. Zmarła w 2017 roku.

Uroczystość z udziałem Michałowskiej, a także córki Wandy Orlińskiej odbędzie się we wtorek. Początek na ulicy Młyńskiej zaplanowano na godz. 16. Natomiast o 17 w Krasnobrodzkim Domu Kultury ma się odbyć wernisaż prac obu ilustratorek.