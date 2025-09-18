Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Jeszcze darmowe, ale wkrótce być może płatne. Plan na rozszerzenie stref parkingowych

Anna Szewc
Ulica Kiepury w Zamościu. Teraz parkowanie jest tutaj darmowe, ale gdyby pomysł ZDG został zaakceptowany przez radnych, obowiązywałyby w tym miejscu takie same opłaty jak strefie C
Ulica Kiepury w Zamościu. Teraz parkowanie jest tutaj darmowe, ale gdyby pomysł ZDG został zaakceptowany przez radnych, obowiązywałyby w tym miejscu takie same opłaty jak strefie C (fot. Anna Szewc)

Tam, gdzie teraz można stać całą dobę za darmo, za jakiś czas mogą zostać wprowadzone bilety. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu przygotował nową uchwałę dotyczącą stref płatnego parkowania w mieście. Radni zajmą się tym pomysłem w tym miesiącu.

O planie na zmiany w strefach płatnego parkowania pisaliśmy niedawno w Dzienniku Wschodnim.

Podczas sierpniowej rozmowy z nami Paweł Łagowiec, dyrektor ZDG przyznał, że rozważa wprowadzenie strefy B dla parkingów przy ul. Piłsudskiego oraz Kiepury. Zapowiadał, że na wrześniową sesję przygotuje projekt uchwały w tej sprawie. Jest już gotowa. W poniedziałek, 22 września zajmie się nim pierwsza z komisji Rady Miasta Zamość. Okazuje się, że w dokumencie zmian przewidziano więcej. Płatne miałyby się stać również inne dotychczas darmowe parkingi, a ponadto zmienić cennik.

Było za darmo. Będą opłaty?

W strefie A, tak jak jest teraz miałoby zostać ścisłe centrum Zamościa, czyli staromiejskie ulice: Waleriana Łukasińskiego, Ludwika Zamenhofa, Icchoka Lejba Pereca, Ormiańska, Grodzka, Grecka, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Bernarda Moranda, Kolegiacka, Bazyliańska, Hugona Kołłątaja, Gustawa Daniłowskiego, Skwer Świętego Jana Pawła II, a także plac Melchiora Stefanidesa, plac Wolności. Wyłączony z tego zostanie jedynie Rynek Solny.

W strefie B, jak dotąd, pozostałyby parkingi przy Parku Miejskim na ulicy Piłsudskiego oraz przy Skewerze Mikołajczyka na ul. Partyzantów (są i byłyby darmowe poza sezonem turystycznym czyli od początku października do końca marca).

Nowość jest taka, że płacić trzeba byłoby także za pozostawianie aut na parkingach przy ul. Peowiaków – na terenie dawnej bazy MZK (os. Planty) oraz naprzeciwko Urzędu Gminy Zamość w pobliżu przystanku kolejowego Zamość Starówka.

Do strefy C, poza obecnie znajdującymi się w niej parkingami na ul. Gminnej i Mikołaja Reja, włączone zostałyby jeszcze trzy inne: na Piłsudskiego przy blokach w pobliżu zielonego ryneczku, na ul. Kiepury w sąsiedztwie ZUS, a także na ul. Zamkowej.

Nowe granice stref, nowe stawki opłat

Wraz z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, ZDG planuje też wprowadzić zmiany w stawkach opłat.

– Nowość jest taka, że pierwsze pół godziny postoju będzie darmowe. Chodzi o to, by ktoś, kto ma w danej lokalizacji coś ważnego do załatwienia, nie musiał ponosić opłat, ale też szybko zwolnił zajęte miejsce – mówi Paweł Łagowiec.

Kolejna proponowana zmiana, to zrównanie godzinowych stawek opłat w strefie B i C. Póki co w tej pierwszej są droższe, a miałyby zejść do niższego poziomu. Poza tym w strefie B miałaby zostać wprowadzona opłata całodobowa na poziomie 30 zł.

Mieszkańcy konkretnych stref mogliby korzystać z atrakcyjnych cenowo abonamentów. W przypadku strefy A to byłoby 10 zł, a B i C 8 zł miesięcznie.

Preferencyjne stawki abonamentowe są przewidziane również dla tych mieszkańców miasta, którzy posiadają Karty Zamościanina, a w danej strefie nie mieszkają – podkreśla dyrektor Łagowiec.

Uchwała przewiduje, że takie osoby zapłacą odpowiednio 70 zł w strefie A i 50 zł w strefie B i C, podczas gdy osoby spoza Zamościa miałyby abonament na poziomie 250 i 150 zł.

W przygotowanym regulaminie wprowadzono też nową kategorię „pracowników instytucji publicznych”. W strefie B płaciliby miesięcznie 100 zł. To np. z myślą o pracownikach UG Zamość, którzy mieszkają poza miastem, a pracują w Zamościu i regularnie korzystają z parkingów na ul. Peowiaków.

Takie m.in. są propozycje. Czy ostatecznie przejdą, okaże się, gdy uchwała trafi pod głosowanie na sesji Rady Miasta Zamość. W uzasadnieniu propozycji zmian napisano, że ich przyjęcie "pozwoli na zwiększenie dostępności miejsc postojowych, uporządkowanie zasad parkowania, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni publicznej".

Przypomnijmy, że opłaty w strefach parkingowych w Zamościu obowiązują jedynie w dni robocze w godz. 8-18. Weekendy są i pozostałyby darmowe.

