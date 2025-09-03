Litografie i periodyki. Prace Marca Chagalla na wystawie w Zamościu

Tego dnia w zamojskim muzeum odbędzie się wernisaż ekspozycji zatytułowanej „Między słowem a obrazem”. Złoży się na nią 47 prac Marca Chagalla. To unikatowe litografie, a także prace publikowane w różnych periodykach z poprzedniego stulecia. Wystawa pokazuje, jak artysta łączył obraz i słowo, tworząc niezwykły dialog między poezją a kolorem.

„Jego dzieła przenoszą widza w świat fantazji i emocji, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a wyobraźnia nie zna granic” – zachęcają organizatorzy.

Czwartkowy wernisaż jest planowany w Muzeum Zamojskim (ul. Ormiańska 26) na godz. 16. Wystawa zostałą przygotowana przez Epicentrum Art Gallery, a jej przyjazd do Zamościa był możliwy dzięki sponsorowi, którym jest lokalna firma Stalprodukt.

Marc Chagall urodził się w 1877 roku w Łoźnie (obecna Białoruś) jako Mark Zacharowicz Szagał. To malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, który miał obywatelstwo rosyjskie i francuskie. Uznawany jest za człowego przedstawiciela kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie.

Wstępne lekcje malarstwa pobierał u miejscowego nauczyciela Jehudy Pena. Gdy miał 19 lat, wyjechał do Petersburga i tam uczył w Szkole Carskiego Towarzystwa Upowszechniania Sztuki u Nikołaja Roericha. W 1910 r. otrzymał stypendium umożliwiające mu wyjazd do Paryża, gdzie związał się z grupą malarzy skupionych wokół Montparnasse. Do Rosji wrócił w 1914, a opuścił ją w 1922 roku. Po ucieczce z Marsylii w 1941 przeniósł się z rodziną do USA, gdzie mieszkał do 1948 roku. W kolejnych latach podróżował po Europie. Zmarł we Francji w 1958 roku.