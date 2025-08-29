Muzyka, kawa, rozmowy i zakupy. Pierwszy sklep charytatywny otwiera się z pompą

O tej inicjatywnie Barbary Godziszewskiej i Anny Marii Antos pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim przed tygodniem.

>>> Pierwszy taki sklep w mieście. Tu towar dostanie drugie życie <<<

Już wtedy wiadomo było, że otwarcie pierwszego w Zamościu sklepu charytatywnego odbędzie się w ostatnią niedzielę wakacji - 31 sierpnia o godz. 9.

Nie będzie jednak tak, że drzwi zostaną otwarte i zaczną się zakupy. Zaplanowanych zostało wiele atrakcji. Będzie koncert młodej utalentowanej skrzypaczki ZJ Zuzanne, będzie muzyka serwowana przez DJ-a No Sugah, będzie pyszna kawa, sporo smakołyków i czasu oraz przestrzeni na długie rozmowy.

"Przy kawie i śniadaniu będzie okazja do rozmów, poznania naszych działań i wsparcia inicjatywy, której celem jest łączenie lokalnej społeczności w duchu odpowiedzialności i kreatywności" - tłumaczą założycielki sklepu.

Nie zabraknie tortu (ma byś serwowany gościom o godz. 10.30). Zorganizowane zostaną również warsztaty twórcze.

Oczywiście na miejscu będzie też można zrobić zakupy, wspierając w ten sposób fundację. Ale to też okazja, by dostarczyć tu towar. Założycielki Tworzywa nie sztucznego przyjmują używane ubrania, przedmioty, biżuterię, aby dać im drugie życie, a przy tym zgromadzić fundusze na cele statutowe fundacji.