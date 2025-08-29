Muzyka, kawa, rozmowy i zakupy. Pierwszy sklep charytatywny otwiera się z pompą

Niedziela, 31 sierpnia, godzina 9, galeria Revia Park: tego dnia, o tej porze i w tym miejscu zostanie otwarty pierwszy w Zamościu sklep charytatywny. Założycielki Fundacji Tworzywo nie sztuczne przygotowały z tej okazji mnóstwo atrakcji.
O tej inicjatywnie Barbary Godziszewskiej i Anny Marii Antos pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim przed tygodniem.
Już wtedy wiadomo było, że otwarcie pierwszego w Zamościu sklepu charytatywnego odbędzie się w ostatnią niedzielę wakacji - 31 sierpnia o godz. 9.
Nie będzie jednak tak, że drzwi zostaną otwarte i zaczną się zakupy. Zaplanowanych zostało wiele atrakcji. Będzie koncert młodej utalentowanej skrzypaczki ZJ Zuzanne, będzie muzyka serwowana przez DJ-a No Sugah, będzie pyszna kawa, sporo smakołyków i czasu oraz przestrzeni na długie rozmowy.
"Przy kawie i śniadaniu będzie okazja do rozmów, poznania naszych działań i wsparcia inicjatywy, której celem jest łączenie lokalnej społeczności w duchu odpowiedzialności i kreatywności" - tłumaczą założycielki sklepu.
Nie zabraknie tortu (ma byś serwowany gościom o godz. 10.30). Zorganizowane zostaną również warsztaty twórcze.
Oczywiście na miejscu będzie też można zrobić zakupy, wspierając w ten sposób fundację. Ale to też okazja, by dostarczyć tu towar. Założycielki Tworzywa nie sztucznego przyjmują używane ubrania, przedmioty, biżuterię, aby dać im drugie życie, a przy tym zgromadzić fundusze na cele statutowe fundacji.
Na razie jeszcze na tym nie zarabiają. Raczej dokładają „do interesu”. Ale chcą, by pierwszy, a później kolejne sklepy charytatywne dały im pieniądze na prowadzenie działań statutowych fundacji: promowanie idei zero waste i dbałość o środowisko, integrację różnych środowisk i edukację.