Niezły jazz w dawnej mykwie

Przez oba dni trwania wydarzenia koncerty mają rozpoczynać się o godz. 20.

W piątek w hotelu na ul. Zamenhofa 7 odbędą się przesuchania konkursowe, podczas których wystąpią: Kaja Hajduk, Angelika Kaschuba, Magdalena Michalak, Anna Nguyen Van, Julia Palmowska i Aleksandra Tęcza. A towarzyszyć im będzie sekcja musyzczna w składzie: Sebastian Słupski - kontrabas, Rafał Czarnacki - fortepian i Krzysztof Redas - perkusja.

Bilety wstępu na ten wieczór kosztują 50 zł. O 10 złotych więcej zapłacić trzeba za wejściówkę na drugi dzień imprezy. W sobotę zaplanowano koncert laureatów, a na deser występ Regina Felix Quartet w składzie: Regina Felix - wokal, Tomasz Gach -kontrabas, Rafał Łukasik - gitara i Franciszek Gąsowski - perkusja.

Gdyby ktoś miał ochotę wziąć udział w obu wieczorach, może kupić karnet za 100 zł.

51. Międzyanrodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu organizują wspólnie Hotel 77 oraz Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza.