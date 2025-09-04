Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 5 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Zamość

Wczoraj
20:06
Strona główna » Zamość

Niezły jazz w dawnej mykwie

Autor: Zdjęcie autora ak
Udostępnij A A
5 września 2025 20:00
(fot. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

W piątek przesłuchania koncertowe, a w sobotę m.in. koncert laureatów. Tak w skrócie wygląda program 51. Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych - Zamość 2025. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dawnej żydowskiej mykwie, obecnie Hotelu 77 na Starym Mieście.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Przez oba dni trwania wydarzenia koncerty mają rozpoczynać się o godz. 20.

W piątek w hotelu na ul. Zamenhofa 7 odbędą się przesuchania konkursowe, podczas których wystąpią: Kaja Hajduk, Angelika Kaschuba, Magdalena Michalak, Anna Nguyen Van, Julia Palmowska i Aleksandra Tęcza. A towarzyszyć im będzie sekcja musyzczna w składzie: Sebastian Słupski - kontrabas, Rafał Czarnacki - fortepian i Krzysztof Redas - perkusja.

Bilety wstępu na ten wieczór kosztują 50 zł. O 10 złotych więcej zapłacić trzeba za wejściówkę na drugi dzień imprezy. W sobotę zaplanowano koncert laureatów, a na deser występ Regina Felix Quartet w składzie: Regina Felix - wokal, Tomasz Gach -kontrabas, Rafał Łukasik - gitara i Franciszek Gąsowski - perkusja.

Gdyby ktoś miał ochotę wziąć udział w obu wieczorach, może kupić karnet za 100 zł.

51. Międzyanrodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu organizują wspólnie Hotel 77 oraz Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza.

Alchemia i zdjęcia. Zaproszenie na wernisaż do Ratusza
galeria
5 września 2025, 17:00

Alchemia i zdjęcia. Zaproszenie na wernisaż do Ratusza

Marc Chagall w roku 1921
4 września 2025, 16:00

Litografie i periodyki. Prace Marca Chagalla na wystawie w Zamościu

Sportowa sobota z domem kultury, czyli... Czelyndż dej
6 września 2025, 10:00

Sportowa sobota z domem kultury, czyli... Czelyndż dej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Zamość jazz Impreza w Zamościu koncert jazzowy

Pozostałe informacje

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

W środę rozpoczął się sezon. Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin zostały jednak w blokach startowych, bo ich mecz z Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz został przełożony
Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Udany debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W czwartkowy wieczór Biało-Czerwoni „utarli nosa” faworyzowanej Holandii i wywalczyli cenny punkt w Rotterdamie remisując 1:1
Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin w tym sezonie na swoim stadionie zdobywają średnio niemal 57 punktów na mecz

W drodze po piąty finał z rzędu, czyli Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM Grudziądz

Czas postawić następny krok w kierunku kolejnego złotego medalu dla Lublina. W piątek o godz. 18 Orlen Oil Motor zmierzy się w półfinałowym rewanżu fazy play-off z Bayersystem GKM Grudziądz
Niezły jazz w dawnej mykwie
5 września 2025, 20:00

Niezły jazz w dawnej mykwie

W piątek przesłuchania koncertowe, a w sobotę m.in. koncert laureatów. Tak w skrócie wygląda program 51. Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych - Zamość 2025. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dawnej żydowskiej mykwie, obecnie Hotelu 77 na Starym Mieście.
Niefortunny złodziej w drodze do więzienia

Popił, poczuł benzynę we krwi i zaparkował w ogrodzeniu

39-latek z powiatu lubartowskiego „po spożyciu” chciał ukraść ciągnik, ale padło na samochód osobowy. Na podwójnym gazie rozbił ukradziony pojazd. Jazdę zakończył na ogrodzeniu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który już usłyszał zarzuty.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu dysponuje w sumie ponad 26 milionami na aktywizację zawodową

Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

Spore dodatkowe pieniądze na łagodzenie skutków bezrobocia pozyskał ostatnio Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Przydadzą się na pewno, bo na koniec sierpnia osób zarejestrowanych w pośredniaku było więcej, niż rok temu.
Umowy z kilkunastoma samorządami zostały podpisane w czwartek 4 września

Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

Osiemnaście samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe – podał w czwartek Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Siatkarze mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin przygotowują się do nowego sezonu

Bogdanka LUK Lublin szykuje się na pierwsze mecze kontrolne

Mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin będzie mieć ciekawych przeciwników w okresie przygotowawczym do nowego sezonu.
Rada powiatu łęczyńskiego zagłosowała za odwołaniem zarządu powiatu łęczyńskiego na czele ze starostą z PSL, Danielem Słowikiem (na zdj.)

Tarcia w łęczyńskiej koalicji. Radni za odwołaniem zarządu

To będzie jedna z najkrótszych kadencji zarządu powiatu łęczyńskiego w historii. Wybrany wiosną zeszłego roku starosta Daniel Słowik z Trzeciej Drogi w ciągu trzech miesięcy straci stanowisko. Za odwołaniem zarządu opowiedzieli się nawet radni rządzącej koalicji.
300 tys na 30 lat – jaka rata? Sprawdź!

300 tys na 30 lat – jaka rata? Sprawdź!

Kredyt hipoteczny najczęściej zaciąga się na okres 20-30 lat. Z perspektywy wielu przyszłych kredytobiorców najistotniejsze jest to, ile wyniesie rata takiego zobowiązania – i czy faktycznie ich domowy budżet będzie w stanie ją udźwignąć. Jak jednak sprawdzić wysokość raty kredytu jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania?

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

W piątek o godzinie 18 Orlen Oil Motor Lublin w rewanżowym meczu półfinałowowym fazy play-off zmierzy się u siebie z Bayersystem GKM Grudziądz. W czwartkowe popołudnie odbyła się konferencja prasowa przed tym starciem, w której wzięli udział trener Maciej Kuciapa i żużlowiec Mateusz Cierniak
Badanie alkomatem

Szybcy i nietrzeźwi

Ponad promil – tyle wykazało badanie stanu trzeźwości 40-letniego kierowcy Kia, którego zamojscy policjanci zatrzymali do kontroli. Nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy, znacznie przekroczył limit prędkości, to w aucie przewoził dwójkę dzieci w wieku 4 i 6 lat. Natomiast ponad 2,5 promila miał 33-letni kierowca BMW złapany przez policjantów ze Szczebrzeszyna.
Broniąca trofeum Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego awansowała do kolejnej rundy tegorocznej edycji

Avia Świdnik urządziła sobie ostre strzelanie w Pucharze Polski

W środę rozegrano kolejne mecze w ramach Pucharu Polski LZPN. Najwięcej goli padło na bocznym boisku Areny Lublin, gdzie Avia Świdnik pokonała TJMMNW Lublin. Natomiast dopiero rzutu karne wyłoniły zwycięzcę meczu pomiędzy rezerwami Górnika Łęczna, a drugim zespołem Motoru Lublin
Zdjęcie z planu zdjęciowego filmu "Przysięga Ireny" kręconego w Lublinie

Serial "Lalka" nakręcą w Lublinie

Już niebawem pojawią się dwie konkurencyjne ekranizacje „Lalki” Bolesława Prusa. Jedno z epokowych dzieł polskiej literatury, to od lat obowiązkowy punkt listy szkolnych lektur. Niedługo uczniowie będą mogli posiłkować się nowymi, filmowymi wersjami. Jedna z nich będzie częściowo kręcona w Lublinie.
44-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski

Pijany Ukrainiec spowodował kolizję. Już go wydalili z Polski

Usiadł za kierownicą kompletnie pijany i w takim stanie spowodował kolizję. 44-letni obywatel Ukrainy został za to zatrzymany, a w konsekwencji deportowany.

Najnowsze
PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

07:02 PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

22:57

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

20:07

W drodze po piąty finał z rzędu, czyli Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM Grudziądz

20:06

Niezły jazz w dawnej mykwie

19:00

Popił, poczuł benzynę we krwi i zaparkował w ogrodzeniu

18:05

Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

17:06

Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin w tym sezonie na swoim stadionie zdobywają średnio niemal 57 punktów na mecz

W drodze po piąty finał z rzędu, czyli Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM Grudziądz

Niezły jazz w dawnej mykwie

Niezły jazz w dawnej mykwie

Niefortunny złodziej w drodze do więzienia

Popił, poczuł benzynę we krwi i zaparkował w ogrodzeniu

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu dysponuje w sumie ponad 26 milionami na aktywizację zawodową

Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin w tym sezonie na swoim stadionie zdobywają średnio niemal 57 punktów na mecz

W drodze po piąty finał z rzędu, czyli Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM Grudziądz

Niezły jazz w dawnej mykwie

Niezły jazz w dawnej mykwie

Niefortunny złodziej w drodze do więzienia

Popił, poczuł benzynę we krwi i zaparkował w ogrodzeniu

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu dysponuje w sumie ponad 26 milionami na aktywizację zawodową

Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

film
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025