Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Sławatyczach. Ustalono, że w okresie od sierpnia 2022 roku do sierpnia 2023 roku mężczyzna, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski, Niemiec i Białorusi, organizował nielegalne przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Oskarżony ustalał terminy i warunki odbioru migrantów po ich wejściu na terytorium Polski, zapewniając im transport w okolice granicy z Niemcami. Działania koordynowano za pomocą komunikatorów internetowych. Kierowcy, którzy przewozili migrantów, otrzymywali od 250 do 700 dolarów za osobę. Oskarżony, za pośrednictwem wyznaczonych osób, przekazywał środki na opłacenie kierowców, pilotów i pośredników.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna uczynił z procederu stałe źródło dochodu, osiągając korzyść majątkową w wysokości co najmniej 48 tys. dolarów. Za przewóz jednej osoby zarabiał średnio od 300 do 400 dolarów. W trakcie swojej działalności przebywał legalnie w Niemczech, gdzie pod koniec 2024 roku został oskarżony o oszustwa finansowe i trafił do zakładu karnego.

Na wniosek polskiej prokuratury władze niemieckie wykonały europejski nakaz dochodzeniowy. Po przeprowadzeniu czynności procesowych na początku 2025 roku do Sądu Okręgowego w Lublinie skierowano akt oskarżenia. Cudzoziemiec przebywa obecnie w niemieckim więzieniu, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności.

Wobec pozostałych 12 członków grupy Sąd Okręgowy w Lublinie 27 marca 2025 roku wydał prawomocne wyroki od 6 miesięcy do 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Czyn związany z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie jego popełnienia, był zagrożony karą do 5 lat więzienia.