Po tragicznej śmierci pilota w Radomiu. Uroczystości wojskowe w Zamościu odwołane

O tej decyzji przed kilkoma minutami poinformował zamojski 18. Pułk Przeciwlotniczy. Odwołanie uroczystości ma związek z tragiczną śmiercią polskiego pilota F-16. Podczas prób przed planowanymi na weekend Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show w Radomiu zginął mjr Maciej Krakowian.

Jak zaraz po zdarzeniu relacjonowały media, samolot pilotowany przez wojskowego wykonywał nad lotniskiem tzw. beczkę - obracał się wokół własnej osi. Niestety, zszedł zbyt nisko, a gdy uderzył w ziemię doszło do wybuchu.

Pokazy, w których miał wziąć udział zmarły tragicznie major Krakowian zostały odwołane. Taka sama decyzja zapadła w sprawie zaplanowanych na dzisiaj w Zamościu Centralnych Obchodów Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. W programie był m.in. kilkugodzinny piknik militarny przed pałącem Zamoyskich, część oficjalna na Rynku Wielkim oraz koncert orkiestry wojskowej.

W sprawie czwartkowej katastrofy lotniczej w Radomiu prokuratura wszczęła już śledztwo.

"Podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej" - podano w komunikacie.

Tragicznie zmarły major Majer "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych i utytułowanych pilotów w Siłach Powietrznych RP. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland.

"Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji - łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby. Jego pokazami zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda "As the Crow Flies" na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej" - napisano w czwartek na profilu społecznościowym Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.