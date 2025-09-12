Poprzedniczka zrezygnowała. Geograf kieruje pracą schroniska

Z informacji zawartych w BIP Urzędu Miasta Zamość wynika, że tuż przed końcem wakacji Renata Kowarz, dotychczasowa dyrektora schroniska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu złożyła rezygnację z tej funkcji, bo zmieniła miejsce zatrudnienia.

W związku z tym pełniącym obowiązki dyrektora został z dniem 1 września Łukasz Brykner, nauczyciel geografii w tej samej szkole. I tam pozostanie do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Jak podano w zarządzeniu, ma to być czas maksymalnie 10 miesięcy.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe formalnie istnieje cały czas, ale realnie działa jedynie w czasie wakacji.

– Nowe obowiązki powierzone panu Bryknerowi w żaden sposób nie będą w związku z tym kolidowały z jego pracą w szkole – zapewnia Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty UM Zamość.

Schronisko przy Czwórce, działające w lipcu i sierpniu, zapewnia zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach organizowanych w szkolnych salach. Oferuje, poza 50 miejscami noclegowymi, w pełni wyposażony aneks kuchenny, windę, miejsca dla rowerów i parking oraz oczywiście łazienki. Koszt spędzenia tu nocy jest niski. To 30 zł.