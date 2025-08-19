Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat

Powiedzieć, że roboty przy budowie S17 na odcinku Zamość Wschód-Zamość Południe idą pełną parą, na razie nie można. Ale fakt, że wykonawca podjął już pierwsze prace, to bardzo dobra wiadomość. Więcej dzieje się na odcinku ekspresówki Tomaszów Lubelski Południe-Hrebenne.
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla liczącego ponad 12 km odcinka trasy w pobliżu Zamościa wykonawca, czyli Budimex uzyskał od wojewody lubelskiego stosunkowo niedawno, bo w czerwcu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że coś już tam zaczeło się dziać.
Coć drgnęło pod Zamościem
– Twają przygotowania do rozpoczęcia prac, związanych m.in. z planowaną przebudową podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórkami budynków – podano w komunikacie.
Przypomnijmy, że ten fragment ekspresówki zacznie się na węźle Zamość Wschód (skrzyżowanie z DK74 w Jarosławcu), ominie Barchaczów i Łabunie, a zakończy się na węźle Zamość Południe w pobliżu Wólki Łabuńskiej. Na całej długości zaplanowano dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstaną też pasy awaryjne, również drogi lokalne, dziewięć wiaduktów i most. W ramach zadania przewidziano ponadto modernizację fragmentu drogi krajowej nr 74 – od granic Zamościa do Jarosławca. Ten odcinek będzie częściowo przebudowany, a częściowo poprowadzony nowym śladem, omijając zabudowę od strony południowej.
Więcej się dzieje koło Tomaszowa
Budimex odpowiada również za kolejny odcinek drogi S17, ten między węzłem Tomaszów Lubelski Południe a Hrebennem przy granicy z Ukrainą. Tu ZRID był wydany wcześniej, a prace są bardziej zaawansowane. Wartość obu kontraktów wynosi ponad 1 mld zł.
– Wykonywane są nasypy i wykopy, prowadzona jest wymiana gruntu i wzmocnienia podłoża oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu. Rozpoczęły się też prace związane z budową wiaduktów oraz przejść dla zwierząt – przekazuje w komunikacie GDDKiA.
Ten odcinek zacznie się węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską, prowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17, włączając się do istniejącej obwodnicy Hrebennego.
Co jeszcze w planach
Możliwe, że jeszcze w tym roku ZRID uda się uzyskać dla odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (18,5 km). Planowane jest również złożenie wniosków o takie zezwolenia dla trzech kolejnych odcinków trasy między Piaskami a Zamościem (w sumie 45 km) oraz ogłoszenie przetargów na dwa brakujące odcinki S17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (w sumie ponad 20 km). To pozwoliłoby domknąć już realizację projektu, dzięki któremu nowoczesną drogą dałoby się dojechać z Warszawy aż do Hrebennego.
– Opracowujemy też dokumentację projektową dla ok. 2-kilometrowego odcinka S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Terminal ten realizowany będzie przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Planujemy także budowę pary Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji ZRID – przekazuje inwestor.
W tym momencie ekspresową drogą S17 można komfortowo przemieszczać się między węzłami Warszawa Wschód i Kurów Zachód, a dalej wspólnym przebiegiem z S12, omijając Lublin dotrzeć do Piask. To łącznie 182 km.
Większość odcinków S17 ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku, ale całościowe zakończenie inwestycji planowane jest na 2030 r.
Ekspresowo do przejścia w Hrebennem
Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ponad 17 km drogi ekspresowej S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego. Oznacza to, że wkrótce będą mogły się rozpocząć prace budowlane. Do realizacji inwestycji 61 mln euro dołoży Unia Europejska.