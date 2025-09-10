Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

"Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, może wywołać niepokój, jednak pragnę podkreślić, że bezpieczeństwo mieszkańców Zamościa pozostaje pod pełną kontrolą wszystkich służb. Polskie Siły Zbrojne, we współpracy z sojusznikami, zareagowały skutecznie i odpowiedzialnie. Wojsko zestrzelilo część dronów które naruszyły nasza przestrzeń powietrzną. Przypominam, że w Zamościu mamy 18 Pułk Przeciwlotniczy" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa.

Zapewnił, że w samym mieście nie występują obecnie żadne bezpośrednie zagrożenie. "Wszystkie instytucje działają normalnie, a codzienne funkcjonowanie miasta przebiega bez zakłóceń" - podał prezydent.

I zaapaelował o zachowanie spokoju i rozwagi oraz o korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów – zarówno rządowych, jak i miejskich.

"Niepotwierdzone informacje, szczególnie te rozpowszechniane w mediach społecznościowych, mogą wywoływać niepotrzebne obawy" - ocenił Zwolak.

Przypomnijmy, że jeden z zestrzelonych dronów spadł dzisiejszej nocy w Cześnikach w gminie Sitno w powiecie zamojskim. Stało się tak również w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską, a także w Wyrykach w powiecie włodawskim.