Sportowa sobota z domem kultury, czyli... Czelyndż dej

Impreza rozpocznie się o godz. 11 i potrwa około trzech godzin. Na terenach zielonych przy parku Miejskim (od strony kortów tenisowych) rozstawione zostaną namioty, pod którymi organizatorzy organizować będą najróżniejsze atrakcje.

W tym największym, głównym punktualnie o godz. 11 mają rozpocząć się zajęcia z salsy, które poprowadzi Piotr Szymanek. Później (od. godz. 11.45) będzie tam można potańczyć hip hop z Anną Antoszczak. Następnie znów salsę (godz. 12.30), a na koniec spróbować sił w beatboxie z Patrykiem Tik Tak Matelą.

Na terenie skateparku od 10 do 11 odbędą się warsztaty deskorolkowe z Tomaszem Jaskułą i Juliuszem Łyczakiem, a o 11 wystartują zawody deskorolkowe. W strefie parkour (11.30-13.30) trening poprowadzą Grzegorz Rabiega i Piotr Szypuła. W pobliżu zorganizowany zostanie również familijny tor przeszkód.

W namiocie warsztatowym będzie okazja sprawdzić się w modelarstwie. Zajęcia (w godz. 11-13.30) poprowadzi Roman Bikowski. Na godz. 13.30 zaplanowano minizawody balonowe, a na finał o godz. 14 balonową niespodziankę.

Czelyndż dej zostanie zrealizowany w ramach projektu „Za horyzont wyobraźni” dofinansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.

Udział w imprezie jest zupełnie bezpłatny, a wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.