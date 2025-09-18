Spotkanie ze sztuką w bibliotece. Artystka opowie o artyście

Spotkanie w zamojskiej bibliotece poświęcone zostanie malarzowi pejzażyście, portreciście. Stanisław Żukowski pochodził z rodziny szlacheckiej pozbawionej majątku w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Pod koniec XIX wieku wbrew woli swojego ojca zaczął studiować w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury. W 1923 roku wrócił do Polski, zamieszkał w Warszawie i tam tworzył, wystawiając swoje prace m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Po upadku powstania warszawskiego został wywieziony obozu w Pruszkowie. Tam zmarł.

O jego twórczości w piątek w Zamościu opowiadać będzie Iryna Syzonenko, ukraińska historyczka sztuki i malarka, absolwentka Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Jest autorką m.in. 26 wystaw indywidualnych, uczestniczyła również w kilkunastu zbiorowych.

Jest autorką książek poświęconych sztuce. Dwie z jej publikacji zostały poświęcone Stanisławowi Żukowskiemu.