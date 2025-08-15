Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole

Projekt zgłoszony w zeszłym roku do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zakładał stworzenie przy SP nr 7 siłowni zewnętrznej, a także zielonej klasy do organizacji zajęć w plenerze. Pierwszy etap zadania został już wykonany. Przy podstawówce, tuż obok placu zabaw, który powstał kilka lat temu, już stoją nowiutkie urządzenia do ćwiczeń. Jeszcze są oklejone taśmą, bo oficjalne otwarcie i oddanie ich do użytku uczniom odbędzie się we wrześniu. Zakupiony został rower stacjonarny, tzw. narciarz, jeździec i wahadło.

Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego wstęga zostanie przecięta symbolicznie przy zielonej klasie. Prace wciąż tam trwają, ale przed pierwszym dzwonkiem wszystko na pewno będzie gotowe.

Na ustawionej już solidnej, drenianej konstrukcji, pod dachem staną wygodne ławki i stoły, pojawią się również tablice edukacyjne. Otoczenie ma być pełne zieleni. Tak powstanie idealne miejsce do prowadzenia w plenerze lekcji, warsztatów czy spotkań.

Przypomnijmy, że o kształcie budżetu obywatelskiego na przyszły rok mieszkańcy Zamościa będą mogli decydować już od poniedziałku, 18 sierpnia. Tego dnia ruszy głosowanie internetowe. Potrwa miesiąc.