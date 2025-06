Tablica dla profesora. Wybitny grafik w Alei Sław

O wyborze Lecha Majewskiego, a także powodach, dla których stało się to akurat w tym roku, pisaliśmy już na łamach Dziennika Wschodniego. Przypomnijmy, że nowy bohater zamojskiej alei ukończył zamojskie liceum plastyczne w 1966 roku, a miasto i Polskę do dzisiaj sławi na całym świecie, od Ameryki Południowej po Japonię. Początkowo, jak większość grafików, zajmował się początkowo malarstwem. Po restrukturyzacji ASP i powstaniu odrębnego Wydziału Grafiki trafił do pracowni Henryka Tomaszewskiego, jednego z twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Dziś jest uznanym grafikiem, plakacistą, ilustratorem, projektantem książkowym i… muzykiem, zapalonym miłośnikiem gitary.

– Będąc jeszcze w liceum, założył zespół Darmozjady, w którym grał na gitarze. Swoją drugą pasję kontynuował po zakończeniu nauki. Był muzykiem sesyjnym, komponował muzykę do filmów dokumentalnych, grał z wieloma zespołami. Jeszcze w trakcie nauki w Zamościu odwiedzał regularnie klub Dziekanka, gdzie co tydzień w soboty odbywały się koncerty jazzowe, na które przyjeżdżali najlepsi polscy muzycy jazzowi – przypomina Teresa Madej, pomysłodawczyni Alei Sław w Zamościu.

Lech Majewski to laureat niezliczonych nagród i wyróżnień zdobywanych na całym świecie, uczestnik wystaw i pokazów, opiekun i orędownik Międzynarodowego Biennale Plakatu w Wilanowie. Wykłada na zagranicznych uniwersytetach, m. in. w Szwajcarii, Włoszech, Francji, Holandii, Meksyku. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Usti nad Łabą w Czechach. Prowadzi własne studio graficzne i muzyczne. – Nadal utrzymuje liczne kontakty z Zamościem, wystawiając swoje prace w BWA, spotykając się z uczniami PLSP na warsztatach plastycznych.

Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpi w piątek 26 czerwca, ale związane z tym wydarzenia są zaplanowane aż do niedzieli. Pełny program dostępny na www.dziennikwschodni.pl.

Dodajmy, że na przestrzeni lat w Alei Sław wyróżniano postaci ważne dla Zamościa. Swoje tablice (wszystkie wykonane przez artystę rzeźbiarza Bartłomieja Sęczawę) mają: Jan Machulski, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Krzysztof Zanussi, prof. Janusz Stanny, Stefan Szmidt, prof. Jerzy Kowalczyk, prof. Marian Konieczny, Paweł Dudziński, Beata Ścibakówna, prof. Jan Englert, Tadeusz Wicherek, Zespół VOX, Małgorzata Dybowska, Maria Sarnik-Konieczna i Zbigniew Małkowicz, Róża i Jan Zamoyscy, Adam Wiesław Kulik oraz Krzesimir Dębski. Niebawem to tego grona dołączy Lech Majewski.

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych tegorocznej edycji Alei Sław.

O Honorowy Patronat nad wydarzeniem poproszeni zostali: Hanna Wróblewska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Grześko, Starosta Zamojski, Rafał Zwolak, Prezydent miasta Zamość i prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Partnerem Strategicznym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wydarzeniem promowane są walory Województwa Lubelskiego - „Lubelskie Smakuj życie!”.