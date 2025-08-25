Tego jeszcze w Zamościu nie było. Setki motocyklistów i dużo krwi

Wydarzenie zaplanowano na ostatnią sobotę wakacji (30 sierpnia) na Rynku Wielkim. Zaparkuje tutaj autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a wszyscy chętni będą mogli podzielić się bezcennym, ratującym życie płynem.

Do udziału w zbiórce krwi i towarzyszących jej wydarzeniom zaprasza miejscowy Klub Motocyklowy Biały Kruk FG.

Zbiórce towarzyszyć będzie szereg atrakcji, m.in. występy zespołów oraz konkursy i quizy z nagrodami. Wystąpią np. Ruby Run, The Harpagans, Yellow Horse, a supportem dla nich będą młodzi wychowankowie zamojskich organizacji: Akademii Wokalnej – Strefa Muzyki Magdaleny Stopy oraz Studia Wokalno-Estradowego „Lokal Vokal” Magdy Sałamachy-Kostrubały.

Atrakcją będzie też pokaz nietuzinkowych aut.

– Dzięki Dobrej Stronie Mocy na zamojskiej Starówce będziemy mogli podziwiać Ariel Atom 4, jedno z najszybszych aut świata, wzorowane na konstrukcji Formuły 1. Dzięki naszym sponsorom, właścicielom firm Eco4Planet, Polski Pellet s.a. i Polska Energia s.a. z Warszawy, będzie można zobaczyć super sportowy Mclaren GT oraz luksusowe Bentleye: Bentayga i Flying Spur. Dostępne będą także inne sportowe i poddane tuningowi auta – zdradzają organizatorzy.

Swój udział w wydarzeniu poza członkami Białego Kruka zapowiedziały też inne kluby motocyklowe z całej Polski.

Motoserce jest adresowane nie tylko do mieszkańców miasta, ale również okolic. Do motocyklistów, ale nie tylko. Mile widziani będą również turyści.

Cały program jest przewidziany od godz. 10 do 15.

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. Honorowy objęli nad nim starosta zamojski i prezydent Zamościa.