Znowu zamykają ul. Łukasińskiego w Zamościu. Tym razem do końca wakacji

W zeszłym roku już dwa razy planowano zamknięcie ulicy i jej remont: ulica Łukasińskiego była przebudowywana zupełnie niedawno w ramach większej inwestycji, między innymi wraz z placem Stefanidesa. Inwestycja warta ponad 12 mln zł zakończyła się jesienią 2021 roku.

Kostka brukowa, którą tę ulicę wyłożono zaczęła się „rozjeżdżać” niedługo po zakończeniu wielomilionowej inwestycji. Wykonawca zadania - firma STRABAG już w przeszłości, w ramach gwarancji obowiązującej do 2028 roku prowadziła poprawki. Ale to nie pomogło. Bo co kilka miesięcy pojawiały się nowe problemy. Remonty pogwarancyjne były więc prowadzone, ale punktowo. (Więcej o tym w naszym tekście Miał być remont i go nie ma. Co z ulicą Łukasińskiego?)