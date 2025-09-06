Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Borykasz się z uzależnieniem od alkoholu i ciężko utrzymać Ci dyscyplinę w zachowaniu trzeźwości? A może uczęszczasz na terapię, ale nie jesteś w stanie przezwyciężyć powracającej chęci ponownego sięgnięcia po alkohol? Mamy dla Ciebie skuteczne rozwiązanie, jakim jest wszywka alkoholowa.

Wszycie jako alternatywna metoda wsparcia leczenia uzależnienia

Metod leczenia uzależnienia od alkoholu jest wiele i za każdym razem powinny być one odpowiednio dostosowane do wymagań i potrzeb osoby borykającej się z tą chorobą. Główną formą leczenia w większości przypadków jest psychoterapia, która pozwala na znalezienie ukrytego powodu popadnięcia w uzależnienie i porządne przepracowanie go. Szczególnie na początku terapii ciężko jest utrzymać wstrzemięźliwość i potrzebne jest wsparcie. Bardzo często korzysta się z tabletek łagodzących skutki odstawienia alkoholu. Niestety w większości przypadków powodują one dodatkowe niepożądane odczucia, takie jak: zapalenie nerwów obwodowych, reakcje psychotyczne, depresja, schizofrenia, uszkodzenie komórek wątroby, zapalenie nerwu wzrokowego, metaliczny posmak w ustach czy alergiczne zapalenie skóry. Ponadto w niektórych przypadkach potrafią doprowadzić do kolejnego uzależnienia od obecnych w nich składników.

Alternatywną skuteczną metodą wsparcia, która uznawana jest za bezpieczną i bezinwazyjną, okazuje się zaszycie alkoholowe. Wykonywane jest w ramach krótkiego zabiegu, podczas którego wykwalifikowani specjaliści umieszczają pod skórą niewielką tabletkę z substancją antyalkoholową, czyli disulfiramem. Nacięcie jest minimalne, a blizna goi się w około 10-14 dni.

Wszywka alkoholowa praktycznie od razu po zabiegu zaczyna sukcesywnie uwalniać substancję do organizmu człowieka. W ten sposób aktywnie działa przez okres około 10 miesięcy. Przez cały ten czas esperal Warszawa jest niewyczuwalny i nie wpływa negatywnie na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Dopiero w momencie ponownego wprowadzenia alkoholu do organizmu, w wyniku reakcji z disulfiramem, dochodzi do nieprzyjemnych objawów zdrowotnych, które potrafią utrzymywać się nawet do 10 godzin. Należą do nich między innymi: duszności, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego, ból brzucha, nudności, wymioty czy uczucie lęku. W skrajnych przypadkach, jeśli dawka alkoholu była dość duża, może nawet dojść do śmierci z przedawkowania.

Warto zapamiętać, że nawet niewielka ilość alkoholu wchodzi w reakcję z disulfiramem
i może być ona wprowadzona do organizmu nie tylko za pomocą napojów takich jak wino czy piwo, lecz także w wyniku używania między innymi płynów do płukania ust na bazie alkoholu, syropów na kaszel, płynów do golenia czy cukierków z alkoholem.

Dlaczego esperal?

Obecnie w internecie można znaleźć wiele pozytywnych opinii od osób, które skorzystały
z wszycia i okazało się ono dla nich dużym wsparciem podczas terapii. Esperal jest metodą, która uznawana jest za skuteczną ze względu na określony sposób działania. Wytwarza ona w umyśle osoby uzależnionej negatywne skojarzenia z alkoholem, co sprawia, że o wiele rzadziej ma ona ochotę na sięgnięcie po alkohol.

Wszycie esperalu jest metodą bezinwazyjną i bezpieczną. Nie powoduje skutków ubocznych
i nie wpływa na codzienność osoby zaszytej. Jednorazowy zabieg działa jak inwestycja długoterminowa, podczas której pacjent może liczyć na nieustanne wsparcie w postaci podskórnej tabletki. Zaszycie przeprowadzane jest sprawnie, a sam zabieg trwa zazwyczaj około 30 minut.

Bezpieczeństwo i komfort w jednym

Wszywka alkoholowa jest rozwiązaniem w pełni bezpiecznym, które stanowi skuteczne wsparcie dla osoby uzależnionej. Zabieg umieszczenia esperalu pod skórą przeprowadzany jest w oficjalnych gabinetach chirurgicznych, znajdujących się w większości dużych miast
w Polsce. Wykonywany jest przez wykwalifikowanych chirurgów, którzy na co dzień pracują w obszarze zaszyć alkoholowych. Podczas zabiegu wykorzystywane jest znieczulenie miejscowe, które pozwala pacjentowi pozostać przez cały czas świadomym, nie odczuwając jednocześnie bólu wywołanego nacięciem.

Zaszycie jest rozwiązaniem idealnym zarówno dla osób borykających się z trudnościami
w pozostaniu trzeźwymi, jak i dla pacjentów na zaawansowanym etapie leczenia, którzy nie mają problemów w trzymaniu się z daleka od alkoholu. W ich przypadku wszywka może być wykorzystywana jako profilaktyczne działanie, które stanowi dodatkową ochronę psychiczną przed ponownym powrotem do starych nawyków.

Przeciwwskazania do stosowania wszywki alkoholowej

Esperal jest wyrobem medycznym, który po raz pierwszy ukazał się na rynku w 2009 roku wyprodukowany przez Polfa S.A. Warszawa. Od tego czasu stanowi źródło pomocy
w utrzymaniu abstynencji i wyjściu z nałogu. Tak jak w przypadku większości leków,
w przypadku wszywki istnieją przeciwwskazania do jej stosowania u niektórych osób. Najczęściej występujące objawy, które mogą stanowić dyskwalifikację pacjenta do zaszycia to: alergia na składniki aktywne wszywki, ciąża, karmienie piersią, choroby przewlekłe, niewydolność oddechowa lub krążeniowa, anemia, nadciśnienie, cukrzyca, padaczka, choroby nerek czy niedoczynność tarczycy.

Każdorazowo przed wykonaniem zaszycia pacjent uczestniczy w obowiązkowych konsultacjach z lekarzem, podczas których przeprowadzony zostaje dokładny wywiad medyczny, który pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie ewentualnych przeciwwskazań. Ostateczną zgodę na zaszycie udziela specjalista w trosce o bezpieczeństwo pacjenta.

Należy pamiętać, że osoba zainteresowana zaszyciem jest zobowiązana do zachowania całkowitej abstynencji przynajmniej na 24 godziny przed planowanym zabiegiem.
W przeciwnym razie chirurg będzie zmuszony odmówić wykonania wszycia do momentu aż warunek ten nie zostanie spełniony. Zabieg nie ma również prawa się odbyć bez wyraźnej zgody samej zainteresowanej osoby. Nie może być więc przeprowadzony pod wpływem osób trzecich.

Czy zabieg jest drogi?

Koszty wykonania zaszycia alkoholowego to wydatek rzędu kilkuset złotych. W zależności od osobistych preferencji i wyboru opcji związanych ze zwiększonym komfortem podczas zabiegu (lub również po jego zakończeniu) cena może wzrosnąć. Ostateczny koszt ustalany jest wspólnie z lekarzem podczas konsultacji przedzabiegowych. Każdorazowo, niezależnie od wybranych udogodnień, w cenę zaszycia wliczone są: dawka leku, znieczulenie miejscowe, szwy oraz oficjalny certyfikat potwierdzający udział w zabiegu wszycia esperalu.

Co powinienem zrobić, jeśli chciałbym skorzystać z zaszycia?

Procedura jest naprawdę prosta. Wystarczy zgłosić się do najbliższego gabinetu chirurgicznego, który oficjalnie zajmuje się przeprowadzaniem wszycia esperalu. Na miejscu czekają wykwalifikowani specjaliści, którzy z chęcią pomogą w podjęciu decyzji i odpowiedzą na wszelkie pytania pojawiające się w głowie pacjenta. Jeśli zależy Ci na wcześniejszym kontakcie, możesz to zrobić anonimowo za pośrednictwem ogólnodostępnej infolinii +48 513 998 334.

Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz
galeria

Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz

Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi po pokonaniu Bayersytem GKM Grudziądz. Jak piątkowe zawody na lubelskim torze podsumowali broniący tytułu mistrzowie Polski?
Park w jesiennym anturażu

Zabytkowy park przejdzie gruntowną "remontadę"

Dominów w gminie Głusk znów wypięknieje. Po rewitalizacji otoczenia stawów przyszedł czas na odnowienie zabytkowego parku. Zmieni się nie do poznania.
Borykasz się z uzależnieniem od alkoholu i ciężko utrzymać Ci dyscyplinę w zachowaniu trzeźwości? A może uczęszczasz na terapię, ale nie jesteś w stanie przezwyciężyć powracającej chęci ponownego sięgnięcia po alkohol? Mamy dla Ciebie skuteczne rozwiązanie, jakim jest wszywka alkoholowa.
Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

