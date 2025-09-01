Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

Zlecasz remont, projekt ogrodu, a może transport mebli? Ustna umowa na usługę nie wystarczy, by czuć się bezpiecznie. Jeśli chcesz uniknąć nerwów, dodatkowych kosztów i nierzetelnego wykonawcy, warto zadbać o odpowiednią treść umowy. Sprawdź, co powinno się w niej znaleźć i dlaczego każdy szczegół ma znaczenie.

Dlaczego warto zawrzeć umowę na piśmie?

Choć prawo dopuszcza umowy ustne, w przypadku sporów trudno cokolwiek udowodnić. Pisemna forma to nie tylko dowód, lecz także forma zabezpieczenia interesów obu stron – zarówno klienta, jak i usługodawcy.

Dotyczy to zwłaszcza zleceń, w których pojawia się zaliczka, dłuższy czas realizacji lub niestandardowe oczekiwania – a więc np. usług budowlanych, projektowych, transportowych, opiekuńczych, szkoleniowych czy informatycznych.

Brak umowy na usługę to prosta droga do nieporozumień. W przypadku problemów z jakością wykonania, terminem czy rozliczeniem liczy się to, co zostało ustalone „czarno na białym”.

Co powinna zawierać umowa na usługę?

Dobra umowa to taka, która nie pozostawia miejsca na domysły. Powinna jasno określać:

  • dane stron umowy – pełne imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, numer kontaktowy i NIP;

  • zakres usługi – szczegółowy opis tego, co ma zostać wykonane (np. „malowanie ścian w dwóch pokojach farbą lateksową” zamiast „odświeżenie mieszkania”);

  • termin wykonania – najlepiej z określeniem dnia rozpoczęcia i zakończenia prac;

  • wynagrodzenie i sposób płatności – całkowita kwota, terminy wpłat, forma (gotówka, przelew);

  • postanowienia dotyczące zaliczki lub zadatku – warto zaznaczyć, która forma została wybrana i co stanie się z pieniędzmi, jeśli usługa nie zostanie wykonana;

  • gwarancje, reklamacje i odpowiedzialność – np. jak zgłaszać usterki i w jakim terminie wykonawca je poprawi;

  • kary umowne lub odszkodowania – np. za opóźnienia lub niewykonanie usługi.

Dobrze, jeśli do umowy dołączony jest załącznik – np. wizualizacja projektu, harmonogram, lista materiałów – by uniknąć późniejszych sporów o to, że „coś było inaczej”.

Jakie ryzyko niesie podpisanie umowy z nieznaną firmą?

W teorii wszystko może wyglądać profesjonalnie: strona internetowa, logo, wzór umowy. Ale praktyka pokazuje, że wiele problemów zaczyna się od… zbyt dużego zaufania. Zanim więc podpiszesz dokument i wpłacisz pieniądze, poświęć kilka minut na weryfikację usługodawcy. Dzięki raportowi sprawdzaj.pl możesz w prosty sposób:

  • upewnić się, że firma rzeczywiście istnieje;

  • sprawdzić historię jej działalności;

  • zobaczyć, czy nie figuruje w rejestrze dłużników;

  • ocenić, czy nie zmieniała ostatnio podejrzanie często danych.

To szczególnie ważne w przypadku sezonowych usługodawców, np. ekip remontowych, firm transportowych, ogrodników, opiekunek lub osób zajmujących się organizacją imprez.

Umowa na usługę to nie wszystko – liczy się też świadomość

Nawet najlepsza umowa nie uchroni nas przed problemami, jeśli podpiszemy ją z firmą, która ma nieuczciwe praktyki lub… znika z rynku, gdy pojawiają się reklamacje.

Dlatego nie tylko skonstruuj dobrą umowę, lecz także sprawdź, z kim masz do czynienia: poczytaj opinie innych klientów, zachowaj konwersację z daną firmą, działaj ostrożnie, ufaj swojej intuicji (zwłaszcza jeśli masz wrażenie, że coś jest zbyt atrakcyjne, by mogło być prawdziwe) i nie płać całej sumy z góry.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usługi „SPRAWDZAJ.pl” dla Konsumentów świadczonej przez Kaczmarski Group Sp. J. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia żadnych decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usługi określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach oraz Cenniku (dostępnych na stronie internetowej sprawdzaj.pl).

Pożar w sortowni w Bełżycach: ogień rozprzestrzenił się na kolejne hałdy odpadów
AKTUALIZACJA

Pożar w sortowni w Bełżycach: ogień rozprzestrzenił się na kolejne hałdy odpadów

Pożar w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach: pali się kilka hałd odpadów. W akcji uczestniczy 39 zastępów straży, a sami strażacy przewidują, że działania gaśnicze potrwają do rana.
Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

Zlecasz remont, projekt ogrodu, a może transport mebli? Ustna umowa na usługę nie wystarczy, by czuć się bezpiecznie. Jeśli chcesz uniknąć nerwów, dodatkowych kosztów i nierzetelnego wykonawcy, warto zadbać o odpowiednią treść umowy. Sprawdź, co powinno się w niej znaleźć i dlaczego każdy szczegół ma znaczenie.
KPR Padwa Zamość zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju w Warszawie

Dobry występ KPR Padwy Zamość w Warszawie

KPR Padwa Zamość zajęła drugie miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn, który odbył się w Warszawie
Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Pielęgnacja włosów to temat, który nieustannie budzi zainteresowanie. Jednym z produktów, który zyskał ogromną popularność w ostatnich latach, jest wcierka do włosów. Wiele osób jednak wciąż myli ją z odżywką, serum czy tonikiem do skóry głowy, choć każdy z tych preparatów działa w inny sposób i ma odmienny skład. Zrozumienie różnic między nimi pozwala dobrać odpowiednią pielęgnację dopasowaną do potrzeb włosów i skóry głowy. Warto przyjrzeć się bliżej, czym dokładnie jest wcierka, jakie pełni funkcje i dlaczego nie można jej stosować zamiennie z innymi kosmetykami.
Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Podopieczne Artura Bożyka jechały na południe Polski z chęcią podtrzymania dobrej passy. W tym sezonie piłkarki Górnika jeszcze nie zanotowały porażki.

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Pielęgniarstwo, psychologia i kryminologia. Kierunki lekarskie, cyberbezpieczeństwo, weterynaria i budownictwo – miedzy innymi na takie studia w Lublinie jest w tym roku najwięcej chętnych. A gdzie jeszcze trwa rekrutacja?
Robert Lewandowski

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

Wracający do reprezentacji Polski Robert Lewandowski przed meczami z Holandią i Finlandią powiedział, że temat opaski kapitana został wyjaśniony i nie ma nic więcej do dodania.

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe – mówi Barbara Nowacka.
Quady, alkohol i szybka jazda

Quady, alkohol i szybka jazda

Policjanci zatrzymali dwóch kierujących quadami. 41-latek miał prawie 2 promile alkoholu, a 13-latek nie miał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Same pojazdy tez nie były zarejestrowane ani ubezpieczone.
Słońce nie odpuszcza, a IMGW ostrzega przed upałami w całym województwie lubelskim
TAKI MAMY KLIMAT

Słońce nie odpuszcza, a IMGW ostrzega przed upałami w całym województwie lubelskim

Wszystkie powiaty województwa lubelskiego znalazły się na liście z ostrzeżeniami przed upałem, które obowiązuje do wtorku, 2 września, do godziny 18.
Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie
ZDJĘCIA
galeria

Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie

Blisko 300 tysięcy uczniów z Lubelszczyzny zasiadło dzis w szkolnych ławkach. Symbolicznym otwarciem nowego roku była wojewódzka inauguracja w Krasnymstawie z udziałem władz województwa.

Uroczyste otwarcie Alei Mistrzów Polskiej Ilustracji odbyło się w Krasnobrodzie we wrześniu 2023 roku
2 września 2025, 16:00
2 września 2025, 16:00

Dwie nowe artystki w alei. Dołączą do grona mistrzów ilustracji

Krystyna Michałowska i Wanda Orlińska będą mieć od wtorku (2 września) swoje tablice w Alei Mistrzów Polskiej Ilustracji w Krasnobrodzie. Artystki te dołączą do grona już wcześniej uhonorowanych tutaj twórców.
BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

BKS Bodaczów nadal na czele, wysoka wygrana Korony Łaszczów. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Beniaminek z Hrubieszowa był największą niespodzianką pierwszych kolejek. Siedem punktów wywalczone w trzech spotkaniach było dużym zaskoczeniem. Jeszcze większym jest postawa Huraganu w Łaszczowie. Miejscowa Korona ograła go dość łatwo i zwyciężyła aż 5:0.
Lublin pamięta. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej
galeria

Lublin pamięta. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku, o świcie, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polskie Westerplatte. Wówczas historia – nie tylko naszego kraju, ale i całego świata – zmieniła swój bieg.
Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?
LISTA ZMIAN

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?

Początek września to nowy rok szkolny, a co za tym idzie: nowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Ten obowiązujący od 1 września został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 27 czerwca. Ale jest trochę zmian.

Pożar w sortowni w Bełżycach: ogień rozprzestrzenił się na kolejne hałdy odpadów

22:47 Pożar w sortowni w Bełżycach: ogień rozprzestrzenił się na kolejne hałdy odpadów

21:39

Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

21:36

Dobry występ KPR Padwy Zamość w Warszawie

21:24

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

20:45

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

20:25

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

19:15

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstrukcję historyczną
Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi"
DZIEŃ WSCHODZI
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstrukcję historyczną
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
ZDJĘCIA / WIEDO
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
wideo, zdjęcia
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
ZDJĘCIA
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
ZDJĘCIA
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
NASZ PATRONAT
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
ZDJĘCIA
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
ZDJĘCIA
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
dożynki
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025