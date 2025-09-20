Koszt wylewki pod garaż blaszany – o czym musisz wiedzieć przed budową

Planujesz zakup garażu blaszanego, ale nie wiesz, jak przygotować podłoże i ile to będzie kosztować? Koszt wylewki pod garaż blaszany zależy przede wszystkim od wybranej metody – pełnej wylewki, która jest droższa, lub wylewki punktowej, która jest znacznie bardziej ekonomiczna. Zawsze warto zainwestować w solidne podłoże, ponieważ to właśnie ono decyduje o stabilności i trwałości Twojego garażu na lata.
Pełna wylewka czy wylewka punktowa? Porównanie kosztów i korzyści
Najważniejsza decyzja, jaką musisz podjąć, dotyczy rodzaju wylewki. Obie metody mają swoje zalety, ale różnią się kosztem i nakładem pracy. Wybierz opcję, która najlepiej pasuje do Twojego budżetu i potrzeb.
- Pełna wylewka betonowa: To monolityczna płyta fundamentowa, która tworzy stabilną i suchą podłogę w garażu.
- Koszt: Cena zależy od grubości wylewki (zazwyczaj 15–20 cm) i kosztu materiałów (beton, zbrojenie, szalunki) oraz robocizny. Założenia robocizny to ok. 100 zł za m², a materiałów ok. 150 zł za m², co daje łącznie ok. 250 zł/m².
- Korzyści: Maksymalna stabilność, łatwość utrzymania czystości, ochrona przed wilgocią.
- Wady: Wysoki koszt, długi czas schnięcia (kilka tygodni).
- Wylewka punktowa: To tańsza i szybsza alternatywa. Polega na wykonaniu mniejszych fundamentów pod narożnikami i ścianami garażu.
- Koszt: Znacznie niższy. Do wykonania wylewki punktowej wystarczy 1/4 ilości betonu potrzebnej do pełnej wylewki. Orientacyjny koszt to 60–100 zł/m², w zależności od kosztu robocizny.
- Korzyści: Niski koszt, szybka realizacja, wystarczająca stabilność dla garażu blaszanego.
- Wady: Wymaga precyzyjnego wymierzenia punktów, podłoga w garażu nie jest zabetonowana.
Tabela: Szacunkowe koszty wylewki pod garaż blaszany 3x5 m
|
Metoda
|
Koszt materiałów
|
Koszt robocizny
|
Całkowity koszt
|
Pełna wylewka
|
ok. 1125 zł
|
ok. 750 zł
|
ok. 1875 zł
|
Wylewka punktowa
|
ok. 300 zł
|
ok. 450 zł
|
ok. 750 zł
|
Gotowe bloczki
|
ok. 200 zł
|
0 zł (samodzielny montaż)
|
ok. 200 zł
Jak obniżyć koszt wylewki bez utraty jakości?
Nie musisz rezygnować z jakości, żeby zaoszczędzić. Oto kilka sposobów na obniżenie kosztów:
- Zrób to sam. Wykonanie wylewki punktowej lub ułożenie bloczków betonowych nie jest skomplikowane i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Jeśli masz podstawowe umiejętności, możesz zaoszczędzić na robociźnie.
- Użyj bloczków betonowych. To najtańsza opcja, która jest wystarczająca dla mniejszych i standardowych garaży blaszanych.
- Porównuj ceny materiałów. Sprawdź cenniki w lokalnych składach budowlanych, a także dowiedz się, czy dany producent garażu nie oferuje betonu w korzystnej cenie.
Kiedy wybrać pełną wylewkę?
Pełna wylewka betonowa ma sens, gdy garaż ma stać w jednym miejscu przez dziesiątki lat i będzie używany jako warsztat lub pomieszczenie gospodarcze. Wówczas podłoga wewnątrz garażu, łatwa do czyszczenia i chroniąca przed wilgocią, jest warta swojej ceny. Jeśli jednak garaż ma służyć tylko jako miejsce do parkowania, wylewka punktowa lub bloczki betonowe są zdecydowanie bardziej opłacalnym wyborem.
Jeśli jesteś gotowy na kolejny krok, wybierz idealny dla siebie garaż blaszany na stronie garaze.org.pl.