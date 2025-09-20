Koszt wylewki pod garaż blaszany – o czym musisz wiedzieć przed budową

Jak obniżyć koszt wylewki bez utraty jakości?

Nie musisz rezygnować z jakości, żeby zaoszczędzić. Oto kilka sposobów na obniżenie kosztów:

Zrób to sam. Wykonanie wylewki punktowej lub ułożenie bloczków betonowych nie jest skomplikowane i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Jeśli masz podstawowe umiejętności, możesz zaoszczędzić na robociźnie. Użyj bloczków betonowych. To najtańsza opcja, która jest wystarczająca dla mniejszych i standardowych garaży blaszanych. Porównuj ceny materiałów. Sprawdź cenniki w lokalnych składach budowlanych, a także dowiedz się, czy dany producent garażu nie oferuje betonu w korzystnej cenie.

Kiedy wybrać pełną wylewkę?

Pełna wylewka betonowa ma sens, gdy garaż ma stać w jednym miejscu przez dziesiątki lat i będzie używany jako warsztat lub pomieszczenie gospodarcze. Wówczas podłoga wewnątrz garażu, łatwa do czyszczenia i chroniąca przed wilgocią, jest warta swojej ceny. Jeśli jednak garaż ma służyć tylko jako miejsce do parkowania, wylewka punktowa lub bloczki betonowe są zdecydowanie bardziej opłacalnym wyborem.

