Elektryczny fatbike, podobnie jak klasyczny, ma szerokie opony, dzięki którym radzi sobie z piachem, błotem czy śniegiem. Różnica tkwi w silniku – to on sprawia, że nawet strome podjazdy czy grząskie podłoże stają się łatwe do pokonania. W trudnych momentach wystarczy włączyć wspomaganie i zamiast walczyć z terenem, można po prostu cieszyć się jazdą i otaczającą naturą.

To rower, który pozwala wjechać tam, gdzie tradycyjny fatbike nie da rady. W tym artykule poznasz najlepsze trasy do jazdy elektrycznym fatbike’em we wschodniej Polsce. Przedstawimy ci również sprawdzony model w rozsądnej cenie. Czytaj dalej!

Rekomendowane trasy

We wschodniej Polsce jest wiele świetnych tras do jazdy na elektrycznym rowerze fatbike. Cztery topowe miejscówki to: Poleski Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Dolina Dolnego Bugu i Roztocze.

Poleski Park Narodowy

To unikalny polski park narodowy, który przez wielu nazywany jest krainą jezior. Znajdziesz tu mnóstwo bagien, a na nich kładki, dzięki którym możesz bezpiecznie je zwiedzić. Różnorodne ptaki słychać cały czas, od dnia do nocy. Szlaki dla turystów są ogólnie płaskie, ale miejscami są bardzo piaszczyste, przez co są dość wymagający.

W tym miejscu bryluje rower elektryczny fatbike z grubymi, potężnymi kołami. Piaszczyste tereny Poleskiego Parku Narodowego to dla niego lodowisko – w miejscach, w których tradycyjny fatbike „utonąłby” w piachu, elektryczny model po prostu się „ślizga”. W zasadzie na terenie parku nie ma miejsc, gdzie nie wjedzie elektryk (oczywiście w granicach możliwości, jakie dają władze parku).

Szczególnie polecane trasy wokół Poleskiego Parku Narodowego to:

ścieżka rowerowa „Mietiułka” (ok. 20 km);

Plaża Piaseczno – jezioro Krasne (ok. 47 km);

Urszulin – wieża widokowa Durne Bagno (ok. 35 km);

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to dziki rejon Polski. Jest to jeden z ostatnich lasów pierwotnych w całej Europie. Tylko tutaj podczas jazdy rowerem możesz spotkać żubry. Ścieżki turystyczne są bardzo szerokie, przecinają je wysokie dęby, a wewnętrzne podłoże puszczy wypełnia mięciutki mech.

E bike typu fatbike jest wprost stworzony do komfortowej jazdy po Puszczy Białowieskiej. Podczas jazdy można spokojnie podziwiać piękne widoki, bez obaw o piach lub wystające z drogi grube korzenie – silnik i grube opony poradzą sobie bez większego problemu. O ile fatbike elektryczny wjedzie w Puszczy Białowieskiej tak naprawdę wszędzie, trzeba pamiętać, że jest to park narodowy, więc należy się trzymać wyłącznie oznakowanych tras.

Puszcza Białowieska skrywa mnóstwo ciekawych tras, a oto kilka najlepszych z nich:

Pogorzelce – rezerwat żubrów (ok. 57 km);

rezerwat żubrów – wieża obserwacyjna (ok. 14 km);

Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (ok. 77 km).

Dolina Dolnego Bugu

Rzeka Bug to ciekawe miejsce we wschodniej Polsce, jeśli chodzi o przejażdżki rowerowe. Szczególnie atrakcyjnie wypada Dolina Dolnego Bugu. Można tu znaleźć żwirowe ścieżki i trawiaste brzegi. Jadąc wzdłuż rzeki, przejeżdża się przez klimatyczne, małe wioski. Powietrze nad rzeką jest świeże i kojące, nawet w upalne, letnie dni.

Ścieżki rowerowe w Dolinie Dolnego Bugu oferują wiele stromych podjazdów. Właśnie wtedy idealnie sprawdza się silnik w elektrycznym fatbike’u. Pozwala pokonywać wzniesienia bez większego wysiłku, zapewniając komfortowe zwiedzanie okolicy. Polecane trasy w Dolinie Dolnego Bugu to:

pętla z Terespola przez Dolinę Krzny i Bugu (ok. 56 km);

Drohiczyn – Gnojno (długość zależna od trasy);

pętla – Pałace, dwory i sady Nadbużańskie (długość zależna od trasy).

Roztocze

Roztocze, łączące Wyżynę Lubelską z Podolem, to idealny teren dla miłośników pagórkowatych tras. Pełno tu łąk, lasów i cichych ścieżek rowerowych, a jesienią krajobraz w złotych i żółtych barwach tworzy niezapomniane widoki.

Roztocze pełne jest wymagających wzniesień, dlatego elektryczny fatbike znacznie ułatwia jazdę. Dzięki niemu podjazdy stają się przyjemniejsze, a nagrodą są zapierające dech w piersiach widoki. Najbardziej widowiskowe trasy w Roztoczu to:

Zwierzyniec – Florianka – Park Roztoczański (ok. 45 km);

Narol – Stare i Nowe Brusno – Łówcza – Narol (ok. 45 km);

Roztocze Środkowe: centralny szlak + Roztocze Zachodnie (odcinek: Biłgoraj – Trzęsiny i powrót, ok. 86 km).

Jak efektywnie jeździć na rowerze fatbike – wskazówki i porady

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem roweru typu fatbike – elektrycznego bądź tradycyjnego – oto kilka przydatnych wskazówek na start:

Zawsze sprawdzaj ciśnienie w oponach . Ciśnienie w tego typu rowerach ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wpływa na komfort, przyczepność i bezpieczeństwo jazdy.

. Ciśnienie w tego typu rowerach ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wpływa na komfort, przyczepność i bezpieczeństwo jazdy. Ubieraj się warstwowo. Poranki w Puszczy Białowieskiej i innych lasach potrafią być bardzo chłodne, nawet latem.

Poranki w Puszczy Białowieskiej i innych lasach potrafią być bardzo chłodne, nawet latem. Spakuj jedzenie i picie . Butelka z wodą lub elektrolitami to podstawa. Warto też na wycieczkę zabrać ze sobą przekąski. Najlepiej sprawdzają się posiłki energetyczne w saszetkach – zajmują mało miejsca w torbie.

. Butelka z wodą lub elektrolitami to podstawa. Warto też na wycieczkę zabrać ze sobą przekąski. Najlepiej sprawdzają się posiłki energetyczne w saszetkach – zajmują mało miejsca w torbie. Szanuj naturę . Pamiętaj, żeby trzymać się wyznaczonych ścieżek, szczególnie jeśli poruszasz się po parkach narodowych. Nie strasz zwierząt i nigdy nie zostawiaj śmieci, tylko zabieraj je ze sobą.

. Pamiętaj, żeby trzymać się wyznaczonych ścieżek, szczególnie jeśli poruszasz się po parkach narodowych. Nie strasz zwierząt i nigdy nie zostawiaj śmieci, tylko zabieraj je ze sobą. Używaj biegów i przerzutek. Nawet w elektrykach minimalna zmiana biegu lub przerzutki sprawia, że jazda staje się przyjemniejsza – szczególnie na piaszczystych terenach.

Rower elektryczny fatbike, który warto wypróbować – Fiido M1 Pro

Jeśli jeszcze nie kupiłeś elektrycznego roweru fatbike i wciąż szukasz odpowiedniego modelu, koniecznie rozważ Fiido M1 Pro. To mocny, trwały i niezawodny e bike typu fatbike, który perfekcyjnie sprawdzi się na wyżej wymienionych trasach we wschodniej Polsce. Jego największe atuty to:

Zasięg – do 88 km na jednym ładowaniu;

– do 88 km na jednym ładowaniu; Silnik – 250W z momentem obrotowym 50 Nm;

– 250W z momentem obrotowym 50 Nm; Bateria – 556,8 Wh (wyjmowana);

– 556,8 Wh (wyjmowana); Zawieszenie – przedni widelec o skoku 80 mm + tylny amortyzator;

– przedni widelec o skoku 80 mm + tylny amortyzator; Opony – 20" x 4,0";

– 20" x 4,0"; Waga – 26,8 kg (z baterią);

– 26,8 kg (z baterią); Hamulce – hydrauliczne tarczowe;

– hydrauliczne tarczowe; Ładowność – do 120 kg;

Co najlepsze, Fiido M1 Pro ma funkcję składania. Nie potrzebujesz bagażnika na dach lub na hak, żeby go transportować. Możesz go złożyć i wrzucić bezpośrednio do bagażnika samochodu. To sprawia, że wypady na wschód Polski są mniej problematyczne.

Podsumowanie

Wschodnia Polska oferuje wyjątkowe możliwości dla miłośników jazdy na elektrycznych fatbike’ach. Najciekawsze trasy znajdują się w Puszczy Białowieskiej, Poleskim Parku Narodowym, Dolinie Dolnego Bugu oraz na Roztoczu. To rejony, gdzie można przemierzać gęste lasy, jeździć wzdłuż malowniczych rzek, a także pokonywać pagórkowate łąki.

Jazda po takich terenach jest prawdziwą przyjemnością, zwłaszcza z nowoczesnym e-bike’iem z grubymi oponami, takim jak Fiido M1 Pro. Dzięki elektrycznemu wspomaganiu, nawet wymagające odcinki stają się łatwiejsze do pokonania.