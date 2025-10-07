Grupa Affidea NU-MED w Zamościu inwestuje w nowoczesną onkologię

- Zgodnie z danymi zawartymi w mapach potrzeb zdrowotnych dla mieszkańców Lubelszczyzny choroby onkologiczne stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w województwie lubelskim (19,9% wszystkich zgonów). Prognozy epidemiologiczne na kolejne lata dla zachorowalności na nowotwory są jeszcze mniej korzystne. Dlatego naszym celem – jako szpitala, który należy do Krajowej Sieci Onkologicznej - jest zapewnienie pacjentom onkologicznym dostępu do leczenia jak najbliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności przemieszczania się do innych, odległych placówek. To przekłada się nie tylko na wyższą skuteczność terapii, ale także na jej krótszy czas i większy komfort dla chorych – mówi Agnieszka Szydłowska, członek zarządu Affidea NU-MED CDiTO Zamość, dyrektor operacyjny ds. radioterapii Affidea Polska.

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z modernizacją sprzętu i systemów oprogramowania w zakresie tomografii komputerowej. Obejmował on m.in. demontaż istniejącego sprzętu, przeprowadzenie niezbędnych zmian remontowo-budowlanych w pracowni tomografii komputerowej, dostosowując ją do wymogów nowego aparatu i systemów, a także montaż nowego tomografu komputerowego przeznaczonego do planowania radioterapii, instalację systemu laserów pozycjonujących w celu precyzyjnego ułożenia pacjentów. Na koniec przeprowadzono odpowiednie testy funkcjonalności i kalibrację urządzenia oraz szkolenia personelu medycznego.



Nowe urządzenie będzie wyposażone m.in. w:

energooszczędny system chłodzenia powietrzem,

stół o zwiększonej nośności (ponad 250 kg), umożliwiający bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie pacjenta,

szeroki otwór gantry (ponad 80 cm), poprawiający komfort badania,

zaawansowane możliwości obrazowania tkanek miękkich, co pozwoli na dokładniejsze lokalizowanie zmian nowotworowych i struktur krytycznych,

technologię szybkiego skanowania (do 60 warstw na jeden obrót lampy), co skraca czas badania.

„Cały proces był dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ naszym głównym celem było utrzymanie ciągłości leczenia pacjentów, którzy pozostają pod naszą opieką. Zależało nam na tym, aby nawet w trakcie wdrażania zmian organizacyjnych i modernizacji pracowni tomografii komputerowej nie doszło do przerw w terapii ani opóźnień w dostępie do badań. Wymagało to od nas elastyczności i ścisłej współpracy między personelem medycznym, administracją i działem technicznym” - mówi dr n. med. Natalia Samołyk-Kogaczewska, zastępca kierownika Oddziału Radioterapii.



To nie koniec wyzwań, bo obecnie w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Affidea NU-MED w Zamościu trwają prace nad wdrożeniem kolejnego etapu inwestycji - wymianą pierwszego, a następnie drugiego akceleratora liniowego.



„W ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłosiliśmy przetarg na akceleratory liniowe zgodne z wymaganiami projektu. Równolegle przygotowujemy się do przetargu na prace budowlane, które pozwolą dostosować bunkier do nowego sprzętu i odświeżyć wnętrza. Wiemy, że leczenie onkologiczne wiąże się ze stresem, dlatego chcemy, by otoczenie było przyjazne i dawało pacjentom choć odrobinę komfortu w trakcie terapii” - mówi kierownik projektu Monika Krzysztofik.



„Harmonogram jest bardzo napięty i wymaga od nas precyzyjnej koordynacji oraz ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi zespołami. Jesteśmy przekonani, że już w przyszłym roku pacjenci, nie tylko z województwa lubelskiego, ale i okolic, będą mogli w pełni korzystać z leczenia onkologicznego oraz nowego sprzętu diagnostycznego” - dodaje Agnieszka Szydłowska, członek zarządu Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Affidea NU-MED w Zamościu.