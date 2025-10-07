Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Grupa Affidea NU-MED w Zamościu inwestuje w nowoczesną onkologię

Od czerwca w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu Grupa Affidea NU-MED rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości usług oraz zwiększenie dostępności procedur onkologicznych dla pacjentów w województwie lubelskim. Projekt obejmuje m.in. zakup dwóch akceleratorów wysokoenergetycznych wraz z linią terapeutyczną oraz tomografu komputerowego do planowania leczenia onkologicznego. Budżet inwestycji to ponad 52 miliony złotych, z czego ponad 47 milionów stanowi dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z danymi zawartymi w mapach potrzeb zdrowotnych dla mieszkańców Lubelszczyzny choroby onkologiczne stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w województwie lubelskim (19,9% wszystkich zgonów). Prognozy epidemiologiczne na kolejne lata dla zachorowalności na nowotwory są jeszcze mniej korzystne. Dlatego naszym celem – jako szpitala, który należy do Krajowej Sieci Onkologicznej - jest zapewnienie pacjentom onkologicznym dostępu do leczenia jak najbliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności przemieszczania się do innych, odległych placówek. To przekłada się nie tylko na wyższą skuteczność terapii, ale także na jej krótszy czas i większy komfort dla chorych – mówi Agnieszka Szydłowska, członek zarządu Affidea NU-MED CDiTO Zamość, dyrektor operacyjny ds. radioterapii Affidea Polska.

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z modernizacją sprzętu i systemów oprogramowania w zakresie tomografii komputerowej. Obejmował on m.in. demontaż istniejącego sprzętu, przeprowadzenie niezbędnych zmian remontowo-budowlanych w pracowni tomografii komputerowej, dostosowując ją do wymogów nowego aparatu i systemów, a także montaż nowego tomografu komputerowego przeznaczonego do planowania radioterapii, instalację systemu laserów pozycjonujących w celu precyzyjnego ułożenia pacjentów. Na koniec przeprowadzono odpowiednie testy funkcjonalności i kalibrację urządzenia oraz szkolenia personelu medycznego.

Nowe urządzenie będzie wyposażone m.in. w:

  • energooszczędny system chłodzenia powietrzem,
  • stół o zwiększonej nośności (ponad 250 kg), umożliwiający bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie pacjenta,
  • szeroki otwór gantry (ponad 80 cm), poprawiający komfort badania,
  • zaawansowane możliwości obrazowania tkanek miękkich, co pozwoli na dokładniejsze lokalizowanie zmian nowotworowych i struktur krytycznych,
  • technologię szybkiego skanowania (do 60 warstw na jeden obrót lampy), co skraca czas badania.

„Cały proces był dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ naszym głównym celem było utrzymanie ciągłości leczenia pacjentów, którzy pozostają pod naszą opieką. Zależało nam na tym, aby nawet w trakcie wdrażania zmian organizacyjnych i modernizacji pracowni tomografii komputerowej nie doszło do przerw w terapii ani opóźnień w dostępie do badań. Wymagało to od nas elastyczności i ścisłej współpracy między personelem medycznym, administracją i działem technicznym” - mówi dr n. med. Natalia Samołyk-Kogaczewska, zastępca kierownika Oddziału Radioterapii.

To nie koniec wyzwań, bo obecnie w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Affidea NU-MED w Zamościu trwają prace nad wdrożeniem kolejnego etapu inwestycji - wymianą pierwszego, a następnie drugiego akceleratora liniowego.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłosiliśmy przetarg na akceleratory liniowe zgodne z wymaganiami projektu. Równolegle przygotowujemy się do przetargu na prace budowlane, które pozwolą dostosować bunkier do nowego sprzętu i odświeżyć wnętrza. Wiemy, że leczenie onkologiczne wiąże się ze stresem, dlatego chcemy, by otoczenie było przyjazne i dawało pacjentom choć odrobinę komfortu w trakcie terapii” - mówi kierownik projektu Monika Krzysztofik.

„Harmonogram jest bardzo napięty i wymaga od nas precyzyjnej koordynacji oraz ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi zespołami. Jesteśmy przekonani, że już w przyszłym roku pacjenci, nie tylko z województwa lubelskiego, ale i okolic, będą mogli w pełni korzystać z leczenia onkologicznego oraz nowego sprzętu diagnostycznego” - dodaje Agnieszka Szydłowska, członek zarządu Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Affidea NU-MED w Zamościu.

Grupa Affidea NU-MED w Zamościu inwestuje w nowoczesną onkologię

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

film
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

galeria
Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę