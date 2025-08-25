Podstawy prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii – kompletny poradnik dla przedsiębiorców

Czy wiesz, że od stycznia 2025 roku składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) wynoszą już 1773,96 zł miesięcznie? Jeśli doliczymy do tego minimalną składkę zdrowotną (381,78 zł), całkowite miesięczne obciążenie wzrasta do 2155,74 zł.
Wysokie koszty prowadzenia działalności w Polsce, rozbudowana biurokracja oraz częste zmiany w przepisach sprawiają, że wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie biznesu za granicę. Jednym z najpopularniejszych kierunków pozostaje Wielka Brytania.
W tym poradniku dowiesz się:
- jakie są zalety prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii,
- jakie formy działalności możesz wybrać,
- jakie formalności musisz spełnić przed rejestracją,
- jak uniknąć błędów podczas prowadzenia biznesu na Wyspach.
Dlaczego warto założyć firmę w Wielkiej Brytanii?
Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii jest atrakcyjne zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i dla właścicieli firm z doświadczeniem. Najważniejsze zalety to:
- Wysoka kwota wolna od podatku – w roku podatkowym 2024/2025 wynosi 12 570 funtów.
- Przyjazna biurokracja – mniej skomplikowane procedury niż w Polsce.
- Niski kapitał zakładowy – w przypadku spółki LTD (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) to zaledwie 1 funt.
- Przejrzyste prawo podatkowe – jasne zasady rozliczeń i stabilny system.
- Szerokie możliwości optymalizacji podatkowej – w tym legalne sposoby redukcji kosztów.
Zdalne zarządzanie – firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii można kierować z Polski lub dowolnego innego kraju.
Jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii? – 4 najważniejsze kroki
1. Wybór formy prawnej działalności
To kluczowa decyzja, która wpływa na podatki, odpowiedzialność prawną i obowiązki wobec urzędów. Najczęściej wybierane formy to:
- Sole Trader (self-employment) – najprostsza forma samozatrudnienia.
- Limited Company (LTD) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bardzo popularna wśród Polaków.
- Partnership – spółka partnerska dla wspólników.
- Limited Liability Partnership (LLP) – forma hybrydowa łącząca elementy spółki partnerskiej i LTD.
Każda z tych opcji ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego warto skonsultować wybór z doradcą podatkowym lub prawnym.
2. Przygotowanie danych i dokumentów
Do rejestracji działalności w Wielkiej Brytanii potrzebujesz:
- nazwy firmy,
- adresu siedziby w Wielkiej Brytanii (niezbędny nawet przy prowadzeniu działalności z Polski),
- w przypadku spółki – danych wspólników, co najmniej jednego dyrektora oraz dokumentów założycielskich (Memorandum of Association).
3. Rejestracja firmy w Companies House
To brytyjski odpowiednik polskiego KRS. Rejestrację można przeprowadzić online, jednak osoby, które nie znają brytyjskich procedur, często korzystają z usług firm specjalizujących się w obsłudze rejestracji spółek.
4. Wsparcie doświadczonego księgowego
Choć system podatkowy w Wielkiej Brytanii jest prostszy niż w Polsce, nadal wymaga wiedzy i doświadczenia. Dobry księgowy pomoże uniknąć błędów, zadba o poprawne rozliczenia i podpowie, jak legalnie zoptymalizować podatki.
Podsumowanie
Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii w 2025 roku to realna alternatywa dla polskich przedsiębiorców obciążonych wysokimi składkami ZUS i rozbudowaną biurokracją. Rejestracja działalności jest szybka i przejrzysta, a dzięki korzystnym warunkom podatkowym coraz więcej osób decyduje się na taki krok.
Zanim jednak przeniesiesz firmę do UK, dokładnie przeanalizuj dostępne formy działalności i skonsultuj się z ekspertem, aby wybrać model najlepiej dopasowany do Twojego biznesu.
Źródło: https://biuropodatkowe.co.uk/