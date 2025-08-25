Podstawy prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii – kompletny poradnik dla przedsiębiorców

Jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii? – 4 najważniejsze kroki

1. Wybór formy prawnej działalności

To kluczowa decyzja, która wpływa na podatki, odpowiedzialność prawną i obowiązki wobec urzędów. Najczęściej wybierane formy to:

Sole Trader (self-employment) – najprostsza forma samozatrudnienia.

– najprostsza forma samozatrudnienia. Limited Company (LTD) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bardzo popularna wśród Polaków.

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bardzo popularna wśród Polaków. Partnership – spółka partnerska dla wspólników.

– spółka partnerska dla wspólników. Limited Liability Partnership (LLP) – forma hybrydowa łącząca elementy spółki partnerskiej i LTD.

Każda z tych opcji ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego warto skonsultować wybór z doradcą podatkowym lub prawnym.

2. Przygotowanie danych i dokumentów

Do rejestracji działalności w Wielkiej Brytanii potrzebujesz:

nazwy firmy ,

, adresu siedziby w Wielkiej Brytanii (niezbędny nawet przy prowadzeniu działalności z Polski),

(niezbędny nawet przy prowadzeniu działalności z Polski), w przypadku spółki – danych wspólników, co najmniej jednego dyrektora oraz dokumentów założycielskich (Memorandum of Association).

3. Rejestracja firmy w Companies House

To brytyjski odpowiednik polskiego KRS. Rejestrację można przeprowadzić online, jednak osoby, które nie znają brytyjskich procedur, często korzystają z usług firm specjalizujących się w obsłudze rejestracji spółek.

4. Wsparcie doświadczonego księgowego

Choć system podatkowy w Wielkiej Brytanii jest prostszy niż w Polsce, nadal wymaga wiedzy i doświadczenia. Dobry księgowy pomoże uniknąć błędów, zadba o poprawne rozliczenia i podpowie, jak legalnie zoptymalizować podatki.

Podsumowanie

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii w 2025 roku to realna alternatywa dla polskich przedsiębiorców obciążonych wysokimi składkami ZUS i rozbudowaną biurokracją. Rejestracja działalności jest szybka i przejrzysta, a dzięki korzystnym warunkom podatkowym coraz więcej osób decyduje się na taki krok.

Zanim jednak przeniesiesz firmę do UK, dokładnie przeanalizuj dostępne formy działalności i skonsultuj się z ekspertem, aby wybrać model najlepiej dopasowany do Twojego biznesu.

Źródło: https://biuropodatkowe.co.uk/