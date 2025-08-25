Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
13:43
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Rower elektryczny trekkingowy a prawo – gdzie można jeździć?

Udostępnij 0 A A

Elektryczne rowery trekkingowe to praktyczne udogodnienie, jeśli chodzi o zwiedzanie. Sprawiają, że dalekie wypady i wysokie podjazdy są zdecydowanie mniej przerażające. Dzięki nim przejażdżki po okolicy są przyjemniejsze, a ruch uliczny w miastach mniej stresujący. Pozwalają podróżować dalej, przewozić więcej i cieszyć się widokami bez nadmiernego wysiłku i potu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Dziś w rower elektryczny trekkingowy zaopatruje się coraz więcej Polaków, rezygnując ze standardowych jednośladów. Ludzie odkrywają w nich nowy wymiar radości z jazdy na rowerze. Wykorzystują je do weekendowych wycieczek rowerowych, dojazdów do pracy, a nawet do kilkudniowych wypadów.

Jednak wciąż duża część osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące rowerów elektrycznych. Wskazują one, gdzie można, a gdzie nie można jeździć tego typu rowerami – lub gdzie obowiązują pewne ograniczenia. Przepisy opisują też, jakich rowerów elektrycznych można używać. W tym artykule przejrzyście wyjaśniamy kluczowe przepisy prawa dotyczące poruszania się rowerami elektrycznymi na terenie Polski.

Rowery elektryczne w świetle polskiego prawa

Rower elektryczny w polskim prawie ma swoją własną definicję. Zgodnie z zapisami jest to rower, który jest dodatkowo wyposażony w silnik elektryczny, który wspomaga pedałowania, ułatwiając tym samym ogólny komfort jazdy. Legalny w świetle polskiego prawa rower elektryczny trekkingowy musi spełniać poniższe kryteria:

  • podczas wspomagania silnikiem nie osiąga większej prędkości niż 25 km/h;
  • posiada silnik o mocy nie większej niż 250 watów;
  • jest wyposażony w standardowe pedały;
  • silnik elektryczny wspomaga wyłącznie pedałowanie – rower nie może poruszać się samodzielnie bez pedałowania.

Jeśli rower osiąga prędkość wyższą niż 25 km/h lub ma silnik o mocy większej niż 250 watów, według przepisów nie mamy już do czynienia z rowerem elektrycznym – tylko motorowerem. To drastycznie zmienia warunki korzystania z takiego pojazdu, gdyż do poruszania się motorowerem wymagane jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie.

Jeśli więc planujesz kupić rower elektryczny trekkingowy i chcesz się nim poruszać po Polsce, sprawdź wcześniej jego specyfikację, aby mieć pewność, że jest on „legalny”, czyli spełnia wymagania prawne w zakresie rowerów elektrycznych.

Drogi i obszary, na których można w Polsce legalnie jeździć rowerami elektrycznymi

Regulacje prawne, jeśli chodzi o to, gdzie można poruszać się rowerami elektrycznymi w Polsce, nie różnią się znacząco od przepisów dotyczących standardowych rowerów. Tak naprawdę rowerem elektrycznym można wjechać prawie wszędzie tam, gdzie może wjechać zwykły rower. Rowerem elektrycznym możesz więc poruszać się między innymi po:

  • ścieżkach rowerowych i trasach rowerowych – które stanowią dedykowane, najbezpieczniejsze miejsce do jazdy;
  • drogach publicznych (krajowych) – jeśli nie ma ścieżki rowerowej, przepisy zezwalają na jazdę po drodze razem z samochodami, przy czym należy zachować szczególną ostrożność, trzymać się prawej strony jezdni i przestrzegać przepisów ruchu drogowego (światła, znaki pierwszeństwa itp.);
  • parkach i terenach zielonych – z uwzględnieniem znaków, czyli tam, gdzie jest to dozwolone;
  • drogach wspólnych dla rowerów i pieszych – tutaj należy jechać odpowiednio wolno, aby zachować bezpieczeństwo i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Niekiedy przepisy lokalne pozwalają też jeździć elektrykami po chodniku, jednak generalnie jest to niedozwolone i można za to otrzymać mandat.

Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeśli rower jest wyposażony w silnik elektryczny, wciąż postrzegany jest przez prawo jako standardowy rower. Aby nim jeździć, nie trzeba mieć prawa jazdy ani ubezpieczenia. Teoretycznie od 16. roku życia nie jest też wymagane noszenie kasku, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to jak najbardziej wskazane.

Obszary objęte zakazem lub ograniczeniem jazdy

Podobnie jak rowerem standardowym, rowerem elektrycznym nie wjedzie się wszędzie. Niektóre obszary są objęte całkowitym zakazem poruszania się lub mają pewne ograniczenia. Do takich obszarów należą:

  • chodniki dla pieszych – prawo mówi o całkowitym zakazie poruszania się rowerem elektrycznym po chodniku, przy czym mogą istnieć tutaj lokalne wyjątki, o których będą informowały odpowiednie znaki (poruszając się po chodniku, pamiętaj, że pieszy ma zawsze pierwszeństwo i to TY musisz uważać na niego, a nie on na ciebie);
  • rezerwaty przyrody i chronione parki – w takich miejscach istnieją z góry wytyczone trasy rowerowe, obejmujące standardowe rowery i elektryki, i tylko nimi można się poruszać (szanuj środowisko, jeśli widzisz znak dotyczący zakazu jazdy rowerem, absolutnie nie wjeżdżaj tam swoim jednośladem, tym bardziej elektrycznym);
  • autostrady i drogi ekspresowe – poruszanie się rowerami elektrycznymi po tego typu drogach jest w Polsce kategorycznie zabronione, ze względu na to, że samochody poruszają się po nich bardzo szybko, co stanowi niebezpieczeństwo;
  • tereny prywatne (bez pozwolenia) – właściciel działki, na przykład lasu, może we własnym zakresie ustalić zakaz poruszania się rowerem na jego terenie, więc przed wjechaniem należy zapytać o zgodę.

Wycieczki na rowerach elektrycznych – praktyczne wskazówki

Rower elektryczny trekkingowy to idealna opcja na długie, weekendowe wycieczki. Jeśli jesteś właśnie w trakcie planowania takiego wypadu, poniżej znajdziesz 6 praktycznych wskazówek, na co należy zwrócić uwagę:

  1. Zaplanuj trasę. Unikaj ruchliwych dróg. Do planowania trasy możesz wykorzystać popularne aplikacje w tym zakresie, takie jak Velomapa lub Komoot.
  2. Sprawdzaj lokalne znaki i przepisy. Pamiętaj, że przepisy dotyczące poruszania się rowerami elektrycznymi mogą się różnić w zależności od miasta, regionu lub danego miejsca. Zwracaj na to szczególną uwagę, jeśli jeździsz po chronionych miejscach, na przykład Puszczy Białowieskiej.
  3. Zadbaj o naładowanie baterii. Przed wyjazdem naładuj baterię do pełna. Jeśli planujesz kilkudniowy wypad, nie zapomnij wziąć ładowarki, aby regularnie ładować akumulator.
  4. Używaj świateł i odblasków. Po zmroku są one wymagane przez polskie prawo.
  5. Odpowiednio się ubierz. Jaskrawe ubrania sprawią, że będziesz lepiej widoczny dla kierowców, co zwiększy Twoje bezpieczeństwo. Koniecznie też zaopatrz się w kask. W przypadku długich wypadów przydatne są też rękawiczki, chroniące przed otarciami.
  6. Szanuj innych. Staraj się zwalniać, jeśli przejeżdżasz w pobliżu pieszych, dzieci i zwierząt.
  7. Spakuj niezbędne rzeczy. Pakuj się lekko, ale mądrze. Weź wodę, jedzenie i telefon (nawigacja). Spakuj też zestaw naprawczy (dętka, smar itp.) i apteczkę pierwszej pomocy.

Pamiętaj, że poruszasz się trekkingowym rowerem elektrycznym, więc możesz spakować więcej rzeczy, niż normalnie.

Podsumowanie

Rower elektryczny trekkingowy jest w Polsce całkowicie legalny – o ile jego prędkość maksymalna ze wspomaganiem to 25 km/h, a moc silnika nie przekracza 250 watów. Możesz się nim poruszać na takich samych zasadach jak tradycyjnym rowerem. Ścieżki rowerowe, parki czy drogi publiczne – wszędzie tam możesz bez przeszkód jeździć rowerem elektrycznym. Pamiętaj jednak, żeby unikać chodników, autostrad, obszarów chronionych i terenów prywatnych. Po prostu przestrzegaj przepisów i szanuj innych.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i mandatem w kwocie 1500 złotych – tak zakończyła się kontrola drogowa dla 25-letniego kierowcy seata.
Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli
ZDJĘCIA
galeria

Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli

Akty powierzenia stanowiska odebrało w sumie 27 dyrektorów, a 187 pedagogów uzyskało awans na stopień nauczyciela mia-nowanego.
Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

Politycy, dyplomaci, liderzy biznesu czy artyści funkcjonują w środowisku, gdzie ich prywatność jest łatwo naruszyć bez szczególnych konsekwencji dla prowokatorów. Nawet pozornie błahy incydent może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym zagrożenia zdrowia czy życia, zakłócenia pracy zawodowej i utraty reputacji. W takich sytuacjach tradycyjne rozwiązania ochrony są niewystarczające - konieczna jest kompleksowa strategia bezpieczeństwa VIP-a łącząca planowanie, koordynację, przestrzeganie procedur i wykorzystanie najnowszych technologii.
Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

Energia wiatru należy dziś do kluczowych filarów transformacji energetycznej, łącząc innowacje technologiczne z realnymi korzyściami dla środowiska. Farma wiatrowa jest złożoną inwestycją, której realizacja wymaga wielu kroków – od wyboru lokalizacji aż po uruchomienie turbin produkujących czystą energię.

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail
ALARM24

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

Wystarczył jeden mail z pytaniami, a problem został rozwiązany. Po naszej interwencji mieszkańcy Wrotkowa mają posprzątane.
Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Jazda na rowerze szosowym to doskonała rozrywka i godna uwagi aktywność sportowa. Pozwala przy okazji na poznanie nowych terenów czy podziwianie krajobrazów. Jednak jak właściwie rozpocząć przygodę z kolarstwem szosowym? Podpowiadamy!
Karina Sobczak, tegoroczna zwyciężczyni Miss Chmielaków, zgodnie z tradycją musiała wypić kufel piwa

Miss Chmielaków 2025: Tytuł zdobyła Karina z Biłgoraja

Krasnystaw wybrał swoją królową. 21-letnia Karina Sobczak z Biłgoraja zdobyła tytuł Miss Chmielaków 2025.
Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce
NASZ PATRONAT
galeria

Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce

Najpiękniejszy wieniec współczesny to dzieło Stowarzyszenia „Malowanka” z Malewszczyzny pod Krasnobrodem. W kategorii tych tradycyjnych wygrało sołectwo Bródek w gminie Łabunie. Za nami święto plonów powiatu zamojskiego.
Od lewej: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, RP, prezydent Karol Nawrocki oraz Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP podczas poniedziałkowej koferencji

Prezydent podpisuje, proponuje i wetuje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent poinformował, że rozpatrzył 8 ustaw, które trafiły do niego z parlamentu; podpisał 5 ustaw; zawetował 3. Karol Nawrocki ma też swoje propozycje: – Powinniśmy także powiedzieć jasno „stop banderyzmowi” i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazi-zmem, sowieckiemu komunizmowi.

Najlepsze trasy do jazdy elektrycznym fatbike’em we wschodniej Polsce

Najlepsze trasy do jazdy elektrycznym fatbike’em we wschodniej Polsce

Wschodnia Polska to idealne miejsce do jazdy elektrycznym fatbike’em. Wielkie lasy, jeziora i liczne pagórki tworzą naturalny teren do tego, aby sprawdzić możliwości tego typu roweru.
Rower elektryczny trekkingowy a prawo – gdzie można jeździć?

Rower elektryczny trekkingowy a prawo – gdzie można jeździć?

Elektryczne rowery trekkingowe to praktyczne udogodnienie, jeśli chodzi o zwiedzanie. Sprawiają, że dalekie wypady i wysokie podjazdy są zdecydowanie mniej przerażające. Dzięki nim przejażdżki po okolicy są przyjemniejsze, a ruch uliczny w miastach mniej stresujący. Pozwalają podróżować dalej, przewozić więcej i cieszyć się widokami bez nadmiernego wysiłku i potu.
Autobusy wracają z wakacji. Co się zmieni od 1 września w komunikacji miejskiej?

Autobusy wracają z wakacji. Co się zmieni od 1 września w komunikacji miejskiej?

Od poniedziałku, 1 września, wraca powakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. To oznacza m.in. zwiększoną częstotliwość kursowania głównych linii – w godzinach szczytu autobusy i trolejbusy będą odjeżdżały co 15 minut.
GKS Łopiennik przegrał z Frassatim Fajsławice 1:3

Dwie czerwone kartki nie przeszkodziły Włodawiance, kołyska dla Krystiana i komplet wyników chełmskiej okręgówki

Brat Siennica Nadolna lepszy od beniaminka z Różanki. Astra Leśniowice odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Tym razem rozbiła drugiego z beniaminków, Vitrum Wola Uhruska. Rezerwy Chełmianki Chełm wysoko pokonały Hetmana Żółkiewka. Przez całą drugą połowę Włodawianka Włodawa grała w dziewięciu przeciwko kompletnej drużynie Ogniwa Wierzbica.
Prezydent Chełma Jakub Banaszek

Chełm czeka na południową obwodnicę. Miasto zmienia projekt na skromniejszy

Miliony złotych w zapowiedziach, pół wieku obietnic i ani metra asfaltu. Południowa obwodnica Chełma stała się symbolem komunikacyjnych złudzeń. Prezydent Jakub Banaszek uspokaja, że finał nastąpi w 2028 roku, ale dziś inwestycja znowu stoi w miejscu.

Kurs angielskiego online - czy to skuteczny sposób na naukę? https://elements.envato.com/english-language-learning-concept-with-books-and-f-D2ZNEJG

Kurs angielskiego online - czy to skuteczny sposób na naukę?

Rewolucja cyfrowa zmieniła niemal każdy aspekt naszego życia – od pracy, przez rozrywkę, aż po edukację. Jeszcze kilkanaście lat temu nauka języka angielskiego kojarzyła się głównie z dojazdami do szkół językowych i zajęciami o stałych porach. Dziś coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: a może by tak spróbować inaczej? Kurs angielskiego online kusi elastycznością i wygodą, ale czy faktycznie jest tak skuteczny jak jego stacjonarny odpowiednik? Zanurzmy się w temat kursów online i sprawdźmy, co kryje się za ich rosnącą popularnością.

Najnowsze
Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

16:29 Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

16:03

Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli

15:53

Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

15:45

Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

15:41

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

15:35

Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

15:11

Miss Chmielaków 2025: Tytuł zdobyła Karina z Biłgoraja

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli
galeria

Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli

Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

Praktycznie bez hamulców i bieżnika. Po kontroli auto trafiło na lawetę

Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli
galeria

Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli

Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

Ochrona VIP - kompleksowe podejście do bezpieczeństwa osób o wysokim profilu publicznym

Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

Jak powstaje farma wiatrowa w 6 krokach

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

Mieszkańcy nie mogli doprosić się o posprzątanie. Wystarczył jeden mail

Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Motor w czterech ostatnich meczach zdobył tylko dwa punkty
film

Kiepska passa trwa. Motor przegrał w Kielcach

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

galeria
film
Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

Foto
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży