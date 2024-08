Teambuilding - czyli sposób na integrację zespołu

Jak zorganizować team building?

Organizacja teambuildingu to proces, który wymaga przemyślenia i dostosowania do potrzeb zespołu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie oczekiwań kadry menedżerskiej oraz określenie celów, jakie chcemy osiągnąć. Ważne jest także dopasowanie poziomu zaawansowania aktywności do umiejętności i doświadczenia uczestników. Zajęcia integracyjne powinny być zarówno wyzwaniem, jak i dobrą zabawą, aby członkowie zespołu mogli się zaangażować oraz wyciągnąć z nich jak najwięcej korzyści.

Kolejnym krokiem jest dobór odpowiednich zajęć team buildingowych. W zależności od potrzeb zespołu, można zdecydować się na różnorodne formy aktywności – od prostych gier zespołowych, po bardziej złożone szkolenia integracyjne. Ważne, aby wszystkie aktywności były zorganizowane w odpowiednim porządku, aby budowanie zaufania i współpracy mogło przebiegać płynnie i efektywnie.

Teambuilding - propozycje zabaw

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji autorskich zabaw teambuildingowych od Teamformacja, które pomogą w kreowaniu współpracy pomiędzy zespołami oraz w rozwiązywaniu istniejących problemów.

Mision Impossible

Gra, która wprowadza uczestników w świat tajemnic i skomplikowanych zadań do wykonania. Członkowie zespołu wcielają się w członków plemienia, które zagubiło się w dżungli. By odnaleźć drogę muszą współpracować i rozwiązywać problemy, jakie napotkają na swojej drodze.

Program ten doskonale rozwija umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wspiera budowanie zaufania między członkami zespołu.

Program trwa do 4 godzin i może brać w nim udział od 6 do 150 osób.

Obcy Są Wśród Nas

To zabawa, która uczy uczestników, jak pracować razem w sytuacjach stresowych i wymagających szybkiej reakcji. Podczas programu uczestnicy ratują świat pod czujnym okiem Polskiej Agencji Kosmicznej. Gra ta wymaga od zespołu elastyczności oraz zdolności adaptacji do zmieniających się warunków, co jest kluczowe w pracy zespołowej.

Program trwa od 2 do 4 godzin i może brać w nim udział od 8 do 300 osób.

Team Up - warsztat rozwojowy

Warsztat, który skupia się na rozwijaniu umiejętności współpracy i komunikacji w zespole. Uczestnicy uczą się, jak skutecznie przekazywać informacje oraz jak rozwiązywać konflikty w zespole, co przyczynia się do lepszej współpracy i większej efektywności.

Program jest rozłożony na kilka spotkań, każde po 3 godziny. W programie może brać udział od 6 do 30 osób.

The Cube - szkolenie integracyjne

Szkolenie to angażuje uczestników w rozwiązywanie złożonych zadań, które wymagają pełnej współpracy całego zespołu. The Cube pomaga w diagnozie własnej efektywności, identyfikacji słabych stron oraz rozwoju umiejętności nawiązywania długotrwałych relacji.

Program trwa do 6 godzin. Minimalna liczba osób to 6.

Edison Na Tropie Zbrodni - gra scenariuszowa

Gra ta przenosi uczestników w świat kryminalnych zagadek, które muszą wspólnie rozwiązać. Pracownicy wcielają się we wnikliwych śledczych, by rozwikłać sprawę morderstwa. Uczy to nie tylko logicznego myślenia, ale również skutecznego pokonywania problemów komunikacyjnych oraz pracy w grupie, co jest kluczowe dla zgranego zespołu.

Program trwa od 2 do 4 godzin. Minimalna liczba osób to 8.