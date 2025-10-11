Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

Podczas spotkania eksperci rozmawiali o tym, jak skutecznie wspierać osoby po kryzysach psychicznych w powrocie do aktywności zawodowej. W programie znalazły się tematy dotyczące prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, roli pracodawców oraz działań Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na rzecz inkluzyjnego rynku pracy.

Udział w wydarzeniu wzięli specjaliści z zakresu psychiatrii i psychologii, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawcy oraz osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Wszyscy podkreślali, że rehabilitacja zawodowa to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim zrozumienie, elastyczność i otwartość w miejscu pracy.

Konferencja odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W tym roku zwrócono szczególną uwagę na problem stresu wśród młodych ludzi – według badań aż 57 proc. uczniów w wieku 14–18 lat doświadcza przewlekłego napięcia, a co czwarty ma problemy ze snem i koncentracją.

Organizatorem wydarzenia było Miasto Lublin wraz z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2024–2030.