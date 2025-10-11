Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe – straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego, policję oraz Straż Ochrony Kolei. Mimo podjętej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

W chwili zdarzenia w szynobusie podróżowało kilkanaście osób. Pasażerom nic się nie stało, a PKP zapewniła im transport zastępczy.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają dokładne okoliczności tragedii.

Ruch kolejowy na odcinku został wczoraj całkowicie wstrzymany. Wprowadzono komunikację zastępczą dla pociągów regionalnych oraz składu PKP Intercity „Inka” relacji Warszawa–Lublin.