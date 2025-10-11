Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 11 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lublin

Dzisiaj
9:12
Strona główna » Lublin

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

Autor: Zdjęcie autora Paweł Puzio
Udostępnij A A
Prezentacja nowego Lexusa ES - Autor: DW
Prezentacja nowego Lexusa ES (zdjęcie 2) Prezentacja nowego Lexusa ES (zdjęcie 3) Prezentacja nowego Lexusa ES (zdjęcie 4) Prezentacja nowego Lexusa ES (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (27)
Autor galerii: DW

W salonie Lexusa w Kalinówce pod Lublinem zaprezentowano nowego lexusa ES – elegancką limuzynę, która łączy komfort, nowoczesność i ekologiczną technologię. Podczas wczorajszego, piątkowego, wieczoru goście mogli poczuć, czym jest luksus w japońskim wydaniu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 Wieczór w stylu premium

Blask reflektorów, zapach nowego auta i eleganckie towarzystwo – tak wyglądał piątkowy wieczór w lubelskim salonie Lexusa w Kalinówce. Premierę nowego modelu ES poprowadzono w wyjątkowej oprawie, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło miłośników motoryzacji.

Nowoczesność w detalach

Nowy lexus ES to połączenie minimalistycznego wnętrza, cyfrowych technologii i najwyższej jakości materiałów. Zintegrowany kokpit z ekranem multimedialnym, aplikacja Lexus Link+ i cyfrowy kluczyk sprawiają, że obsługa auta staje się intuicyjna i wygodna.

Moc i spokój

Pod maską – nowa generacja napędów. Hybrydowy ES 300h ma 201 KM mocy i może napędzać wszystkie cztery koła dzięki systemowi E-FOUR. Elektryczne wersje ES 350e i ES 500e oferują jeszcze więcej energii – najmocniejszy wariant przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 5,7 sekundy.

Komfort i bezpieczeństwo

Lexus od lat kojarzy się z komfortem jazdy, a nowy ES tylko to potwierdza. Ciche wnętrze, dopracowane detale i najnowsza generacja systemu bezpieczeństwa Lexus Safety System+ zapewniają poczucie spokoju w każdej podróży.

Dostępny już w Lublinie

W ofercie premierowej hybrydowy ES 300h kosztuje od 260 000 zł. W leasingu firmowym Lexusa miesięczna rata wynosi poniżej 2000 zł netto przy trzyletniej umowie i 15-procentowej wpłacie własnej.

Moto Session 2025: Samochody, pokazy i goście specjalni

Moto Session 2025: Samochody, pokazy i goście specjalni

W przeszłości pula w budżecie obywatelskim przekraczała 2 mln zł, od kilku lat to jedynie 500 tysięcy
Puławy

37 pomysłów na miasto zaakceptowane. Głosowanie tuż po wakacjach

Zabytkowe cacka na kółkach i ich właściciele, pasjonaci motoryzacji zjadą do Zamościa już po raz czwarty
galeria
NASZ PATRONAT
30 sierpnia 2025, 14:00

Zabytki na kółkach. Czwarty zlot wiekowych aut i motocykli

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
motoryzacja Lexus Lublin

Pozostałe informacje

23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

W Bezwoli zakończył się kurs instruktorsko-metodyczny dla żołnierzy 23 Batalionu Lekkiej Piechoty, najmłodszego pododdziału 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie miało na celu przygotowanie żołnierzy do pełnienia roli instruktorów oraz doskonalenie ich kompetencji metodycznych.
Premiera nowego lexusa ES w Lublinie
galeria

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

W salonie Lexusa w Kalinówce pod Lublinem zaprezentowano nowego lexusa ES – elegancką limuzynę, która łączy komfort, nowoczesność i ekologiczną technologię. Podczas wczorajszego, piątkowego, wieczoru goście mogli poczuć, czym jest luksus w japońskim wydaniu.
Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?
Magazyn

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Radni klubu prezydenta Krzysztofa Żuka postulują wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych Lublina. Jak prohibicja odmieniłaby miasto i jego mieszkańców?
Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

W piątek wieczorem na torach w Lubartowie doszło do tragicznego wypadku. Szynobus relacji Lublin–Łuków potrącił 34-letniego mieszkańca miasta
Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań
ZDJĘCIA
galeria

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

W Lublinie rozmawiano o pracy i zdrowiu psychicznym. Eksperci, pracodawcy i osoby po kryzysach spotkali się, by wspólnie szukać skutecznych rozwiązań w zakresie rehabilitacji zawodowej.
KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

W spotkaniu otwierającym piątą kolejkę I Ligi Centralnej KPR Padwa Zamość przegrała na wyjeździe z Jurandem Ciechanów 30:37
Kamienie szlachetne a nawet meteoryty. W sobotę startuje giełda minerałów
Lublin
11 października 2025, 10:00

Kamienie szlachetne a nawet meteoryty. W sobotę startuje giełda minerałów

Rubin, szmaragd, szafir, a nawet meteoryty. Centrum Sportowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zamieni się w grotę pełną skarbów. Giełda minerałów i biżuterii już w ten weekend.

Uczestnicy historycznego pikniku otrzymali biało-czerwone flagi
Puławy

W hołdzie królowi. Uczniowie zatańczyli dla Bolesława Chrobrego

Mimo niesprzyjającej aury, dzisiaj po południu na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach zorganizowano nietypową lekcję historii - "Piknik Królewski - korona i miecz". We wspólnym polonezie wzięło udział blisko 300 uczniów szkół i przedszkoli.
Jedna z wizualizacji pokazujących jak moze wyglądać przebudowany Teatr Osterwy w Lublinie
galeria

Teatr Osterwy ma być architektoniczną perłą na skalę Europy. Dyrektorzy: „Warto czekać”

Teatr im. Juliusza Osterwy ma stać się jednym z najpiękniejszych obiektów teatralnych Europy. Będzie to kosztować prawie 280 milionów złotych. - Warto poczekać. Nawet kilka lat - mówią dyrektorzy jedynego w Lublinie teatru dramatycznego i repertuarowego.

Zostawiony kilka miesięcy temu samochód utrudnia wjazd i wyjazd z parkingu przy ul. Bocianiej. Mimo próśb ze strony mieszkańców na odholowanie go w inne miejsce żadna ze służb na razie się nie zdecydowała. Wszystkiemu winne mają być przepisy
Lublin

Porzucony mercedes miesiącami utrudnia wyjazd z parkingu

Kilka miesięcy temu właściciel widocznego na zdjęciu samochodu zaparkował go na wjeździe do parkingu przy ul. Bocianiej w Lublinie. Auto zasłania kierowcom widok, ale odholować go nie można, bo jak tłumaczą strażnicy - znajduje się ono poza drogą publiczną.
Wiesz jak kiedyś wyglądał Lublin? Sprawdź się w naszym quizie!
QUIZ

Wiesz jak kiedyś wyglądał Lublin? Sprawdź się w naszym quizie!

Lublin ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe budynki, a inne znikają z mapy miasta lub zmieniają swoje przeznaczenie. Pamiętasz miasto z tych starych zdjęć? Sprawdź się w naszym quizie!

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
ZDJĘCIA
galeria

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

W Auli Głównej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się rektor uczelni, władze wydziałów, wykładowcy oraz 700 nowych studentów, którzy właśnie rozpoczynają swoją akademicką przygodę.
Wodociąg skażony bakteriami. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do mycia
Szczebrzeszyn

Wodociąg skażony bakteriami. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do mycia

Bakterie coli w wodociągu wykryto podczas badań w wodociągu Kawęczynek (gm. Szczebrzeszyn). Dla mieszkańców oznacza to zakaz wykorzystywania kranówki do celów spożywczych, ale również higienicznych.
KUL w światowej czołówce. Uczelnia utrzymała mocną pozycję w rankingu

KUL w światowej czołówce. Uczelnia utrzymała mocną pozycję w rankingu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie najlepszych uczelni świata według rankingu Times Higher Education World University Rankings 2026. Lubelska uczelnia została wyróżniona za jakość nauczania, efektywność badań i sprzyjające nauce środowisko akademickie.
Wyremontowany został prawie 4-kilometrowy fragment powiatowej drogi w Potoku Górnym

Jak po stole. Kilkukilometrowy odcinek drogi oficjalnie otwarty

Nowy asfalt, przebudowane skrzyżowania, odnowione chodniki, zjazdy i przepusty, a przy przejściach dla pieszych nowoczesne lampy - tak wygląda blisko 4-kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Potoku Górnym. Oficjalnie otwarto go po remoncie w czwartek, 9 października.

Najnowsze
23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

09:43 23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

09:12

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

08:26

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

07:42

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

07:30

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

22:40

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

20:28

Kamienie szlachetne a nawet meteoryty. W sobotę startuje giełda minerałów

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

Premiera nowego lexusa ES w Lublinie
galeria

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań
galeria

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

Premiera nowego lexusa ES w Lublinie
galeria

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań
galeria

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto
galeria
film

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
POGODA

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

film
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Foto
WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

galeria
Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

145,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

149,00 zł
Maszyny i narzędzia -> Sprzedam

sprzedam maszyny

Zamość

0,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

redukc

ZAMOŚĆ

49,00 zł

Komunikaty