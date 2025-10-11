Wieczór w stylu premium

Blask reflektorów, zapach nowego auta i eleganckie towarzystwo – tak wyglądał piątkowy wieczór w lubelskim salonie Lexusa w Kalinówce. Premierę nowego modelu ES poprowadzono w wyjątkowej oprawie, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło miłośników motoryzacji.

Nowoczesność w detalach

Nowy lexus ES to połączenie minimalistycznego wnętrza, cyfrowych technologii i najwyższej jakości materiałów. Zintegrowany kokpit z ekranem multimedialnym, aplikacja Lexus Link+ i cyfrowy kluczyk sprawiają, że obsługa auta staje się intuicyjna i wygodna.

Moc i spokój

Pod maską – nowa generacja napędów. Hybrydowy ES 300h ma 201 KM mocy i może napędzać wszystkie cztery koła dzięki systemowi E-FOUR. Elektryczne wersje ES 350e i ES 500e oferują jeszcze więcej energii – najmocniejszy wariant przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 5,7 sekundy.

Komfort i bezpieczeństwo

Lexus od lat kojarzy się z komfortem jazdy, a nowy ES tylko to potwierdza. Ciche wnętrze, dopracowane detale i najnowsza generacja systemu bezpieczeństwa Lexus Safety System+ zapewniają poczucie spokoju w każdej podróży.

Dostępny już w Lublinie

W ofercie premierowej hybrydowy ES 300h kosztuje od 260 000 zł. W leasingu firmowym Lexusa miesięczna rata wynosi poniżej 2000 zł netto przy trzyletniej umowie i 15-procentowej wpłacie własnej.