20 negatywnych ocen. Radni wciąż aktywni w budżecie obywatelskim

Zgodnie z harmonogramem 18 lipca urzędnicy opublikowali listę propozycji. Tylko 13 z nich dostało ocenę pozytywną. Do 27 lipca autorzy mogą się odwołać. Później zespół to rozpatrzy i do 14 sierpnia opublikuje już ostateczną listę. Głosowanie ruszy 18 sierpnia.

Dla porównania, w ubiegłorocznej edycji wpłynęły 34 projekty i wstępnie 16 z nich oceniono pozytywnie. Ale uwzględniono jeszcze odwołania i ostatecznie do głosowania dopuszczono 23 pomysły mieszkańców.

W tym roku do wydania jest 2 mln 850 tys. zł. Na razie wiadomo, że do dalszych etapów przeszły m.in. projekty miejskich radnych, choćby park trampolin przy Szkole Podstawowej numer 9, zgłoszony przez przewodniczącego rady Roberta Woźniaka (klub prezydenta), na co dzień nauczyciela tej placówki czy bialska akademia bezpieczeństwa (samoobrona dla każdego). Ten ostatni pomysł zgłosiły radna Katarzyna Pietraszkiewicz (klub prezydenta) i Anna Stolarczuk. Obie autorki należą do Bialskiej Rady Kobiet. W tym gronie zasiada też Emilia Denisiuk, na co dzień urzędniczka ratusza, która uczestniczyła w ocenie projektów BO. Pozytywnie rozpatrzono też m.in.: zadaszenie piaskownicy przy FunParku Podmiejska czy dwa pomysły od Marcina Szweda i Bogdana Wójcika ze Szkoły Podstawowej numer 6 – zagraj z nami w zielone i Ninja Warrior. Na razie urzędnicy nie podali dokładnych opisów i lokalizacji propozycji od mieszkańców.

>>> Budżet obywatelski w 2024 roku <<<

Negatywnie oceniono projekt całorocznego fortepianu zewnętrznego w parku Radziwiłłowskim. W ubiegłorocznej edycji, pomysł młodej mieszkanki przeszedł do głosowania, ale do zwycięskiej listy nie dotarł. W tegorocznej ocenie propozycji, urzędnicy napisali, że „instrument wystawiony na warunki zewnętrzne szybko ulega rozstrojeniu i mechanicznemu uszkodzeniu, co skutkuje koniecznością kosztownej i częstej konserwacji”.

Projekty ocenione pozytywnie:

Ninja Warrior dla małych i dużych

Projekt zielony pt. Zagraj z nami w zielone

Altana koncertowo – taneczna

Bialski Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2026 r. edycja II Super Mocni Razem

EKO-PATROL

Leśna Kraina Zabawy - rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw

Park trampolin przy Szkole Podstawowej nr. 9 Woźniak

Kastracja kotów i psów

Podwórko zabawy i relaksu

Bialska Akademia bezpieczeństwa - samoobrona dla każdego

Kreatywny zakątek małego czytelnika w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Zadaszenie piaskownicy w FunParku PODMIEJSKA

Droga dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła – projekt