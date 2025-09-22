Czytelnik alarmuje: W Małpim Gaju coraz większa dewastacja

- Z wielkim niepokojem obserwuję postępującą degradację Małpiego Gaju. Miejsce, które od lat jest dumą naszego miasta i zakątkiem do zabawy dla najmłodszych, stopniowo popada w ruinę na skutek działania wandali- alarmuje nasz czytelnik. Przesyła nam też zdjęcia, na których widać pomazane elementy infrastruktury, ławek czy schodów. - W mojej ocenie to efekt niewystarczającej ilości kamer w tym miejscu. Nie widać też w okolicy patroli straży miejskiej czy policji, a na pewno byłyby potrzebne, zwłaszcza po zmroku- uważa mieszkaniec.

Ratusz odpowiada, że parkiem administruje miejska spółka Zieleń. – Ona utrzymuje obiekt i dokonuje tam niezbędnych napraw. Teren jest monitorowany, a akty wandalizmu zgłaszane są na policję. Zdewastowane elementy infrastruktury zostaną naprawione- zapewnia Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka urzędu.

To otwarte w 2020 roku miejsce rekreacji przy ulicy Zamkowej chętnie odwiedzają rodziny z dziećmi. Choćby za sprawą ścieżki edukacyjnej pośród drzew na wysokości 5 metrów oraz wieży widokowej. Najmłodsi znajdą tu również place zabaw a dorośli ławki do odpoczynku. Niedaleko stanęła też miejska pasieka. A w ubiegłym roku zadbało też o miejsca postojowe przy parku i publiczną toaletę. Z kolei, niedawno w sąsiedztwie otwarta została kawiarnia Aura Cafe.